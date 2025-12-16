Björn Wnuck übernimmt den TSV Wetschen zur Rückrunde

Unterstützt wird Wnuck künftig von Andre Klanke, der als neuer Co-Trainer zum Verein stößt. Klanke kennt den TSV aus seiner Zeit als Spieler und bringt umfangreiche Trainererfahrung aus dem Jugendbereich mit. Zuletzt war er als U19-Trainer bei BW Lohne tätig. Das Trainerteam wird weiterhin durch Sören Sandmann und Christopher Otte ergänzt, die dem Verein seit Jahren eng verbunden sind. Zudem übernimmt Nils Jakobsen verstärkt die Aufgaben des Teammanagers und ist künftig für die organisatorischen Abläufe rund um die erste Mannschaft zuständig.

Björn Wnuck beschreibt seine Rückkehr als kurzfristige, aber bewusste Entscheidung:

„Ehrlich gesagt kam das relativ plötzlich und überraschend. Nach dem Austausch mit meiner Familie und meinem Arbeitgeber habe ich zugesagt. Für mich ist das auch ein Stück weit die Fortsetzung von dem guten gemeinsamen Jahr. Wir haben absolut die Qualität für den Klassenerhalt, müssen dafür aber intensiv und richtig gut arbeiten.“

Auch Co-Trainer Andre Klanke blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe im Herrenbereich:

„Nach meinen letzten Stationen im Jugendbereich hatte ich das klare Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den nächsten Schritt zu gehen und im Herrenbereich anzukommen. Wetschen ist für mich eine Top-Adresse, weil hier Leistungsfußball und ein familiäres Umfeld perfekt zusammenpassen.“

Mit der Rückkehr Wnucks und der Erweiterung des Trainer- und Funktionsteams setzt der TSV Wetschen auf Kontinuität und klare Strukturen. Gemeinsam soll ab Januar 2026 die Aufgabe Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen angegangen werden.