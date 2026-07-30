Björn Sörensen: "Regionalliga macht Bock" von Olaf Wegerich · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Björn Sörensen gibt beim SV Todesfelde den Kurs vor. – Foto: Olaf Wegerich

Endlich geht es wieder los. Der SV Todesfelde startet am Sonntag um 14:00 Uhr mit einem Heimspiel im Joda-Sportpark gegen die U23 des FC St. Pauli in die neue Regionalligasaison. Trainer Björn Sörensen schaffte es nach dem Abstieg vor einem Jahr mit seiner Mannschaft in der Flens-Oberliga, zunächst ganz souverän den Meistertitel einzufahren, um sich dann auch eindrucksvoll in den Aufstiegsspielen durchzusetzen.

In einem Geespräch mit Redakteur Olaf Wegerich nimmt Sörensen sowohl zur Vorbereitung, zur Kaderzusammenstellung als auch zu den Saisonzielen und einigen anderen aktuellen Themen ausführlich Stellung.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung auf die zweite Saison in der Regionalliga?

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Vorbereitung und wie sie verlaufen ist. Auch wenn wir personell hier und da arg gebeutelt waren, dürfen wir ja ein, zwei Fakten nicht vergessen: Durch diese katastrophale Regelung, dass wir als Meister noch eine Aufstiegsrunde spielen müssen, sind wir fast vier Wochen später als normal in die Pause gekommen. Das heißt auch, wir hatten nur zwei Wochen Sommerpause. Wir haben die Pause schon verlängert, sodass wir dann im Endeffekt nur auf fünf Wochen Vorbereitung kommen. Und trotzdem: Diese fünf Wochen haben wir mit der Mannschaft und jeder einzelne Spieler super genutzt. Wir haben sehr intensiv trainiert, sehr viel mit Ball, und insofern ist die Vorbereitung von den Inhalten her gut verlaufen. Dass die Belastung extrem hoch war – gerade auch im Saisonendspurt –, hat uns natürlich viele Verletzungen beschert, worauf wir immer wieder Rücksicht nehmen und die Spieler von der Belastung her gut steuern mussten. Das stört natürlich schon in der Vorbereitung. Aber trotzdem haben diejenigen, die beim Training zur Verfügung waren, immer am Maximum gearbeitet. Insofern bin ich grundsätzlich zufrieden; natürlich geht es immer besser. Aber die Jungs haben das Beste aus der Situation gemacht. Da auch einmal ein Riesenkompliment insbesondere an die medizinische Abteilung und an die Physiotherapeuten, die immer einen Top-Job gemacht haben.

Mirko Boland ist einer der Führungsspieler beim SV Todesfelde – Foto: Volker Schlichting

Wie siehst du den SV Todesfelde personell aufgestellt und wie bewertest du den aktuellen Kader im Vergleich zum ersten Jahr in der Regionalliga?

Ich glaube, wir haben insbesondere in der Breite eine Entwicklung genommen. Auch in der Vielseitigkeit der Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wie wir die Mannschaft aufstellen können und wie wir gewisse Stärken der einzelnen Spieler vielleicht gewinnbringend für uns einsetzen können, haben wir mit Sicherheit eine Entwicklung im Vergleich zum ersten Jahr gemacht. Da wurde sicherlich auch in der Kaderplanung ein super Job gemacht. Da würde ich auch dem netten Kollegen von den Lübecker Nachrichten widersprechen. Wir können halt nicht die Spieler mit 200 oder 300 Spielen in der Regionalliga verpflichten, sondern wir schauen auf Spieler, die aus der Region kommen. Wir gucken nach Spielern, die talentiert sind und die sicherlich schon ihre Regionalligaerfahrung haben – und das ist eben das, wo ich dem Kollegen widerspreche: Wir haben mit Ben Jablonski, Moritz Achtenberg und Moritz Krösche alleine schon drei Spieler verpflichtet, die über Regionalligaerfahrung verfügen. Das ist der Weg, den gehen wir weiter, und darauf freue ich mich sehr mit einer nochmals verjüngten Mannschaft. In eurer ersten Regionalliga-Saison habt ihr oft sehr knapp verloren, aber insgesamt zu wenig Treffer für den Klassenerhalt erzielt. Könnte das vielleicht wieder zum Problem werden?

Tatsächlich waren wir im ersten Regionalligajahr defensiv sehr stabil. Wir haben die siebtbeste Abwehr zum Saisonende gestellt, aber leider auch den mit Abstand schlechtesten Angriff. Das heißt, wir haben sehr kompakt verteidigt, haben mit vielen Leuten hinter dem Ball gestanden und dadurch viele Spiele sehr knapp verloren oder viele Unentschieden geholt. Auch da sehe ich uns deutlich besser aufgestellt, weil wir die Spielstatik entsprechend verändern und die Schwerpunkte noch einmal auf die Situationen gelegt haben, in denen man dann da sein muss. Thema Standards ist ein Riesenthema: Wenn du lange ein 0:0 hältst, musst du auch irgendwann einmal einen Standard ziehen. Und das ist uns schon bei den einfachsten der möglichen Standards – bei Elfmetern – in der Regionalligasaison nicht gut gelungen. Da hatten wir eine ganz schlechte Quote. Da wollen wir in der kommenden Saison in der Regionalliga deutlich besser werden, und das wird uns auch gelingen. Dann werden wir mit einer ähnlich stabilen Defensive sicherlich auch mehr Punkte erzielen.

Abwehrstratege Christian Rave (SV Todesfelde) hier gegen Ersin Zehir (Eintracht Norderstedt). – Foto: Olaf Wegerich

Wird sich an den Abläufen – z. B. zusätzliches Training oder früheres Anreisen zu Auswärtsspielen mit Hotelübernachtung – etwas ändern?

An den Abläufen wird sich grundsätzlich nichts ändern. Wir haben auch im letzten Jahr schon unseren Rhythmus gehabt. Wir werden keine Übernachtungsfahrten planen. Natürlich verändert die lange Anfahrt ein bisschen was bei der Anreise, dass wir irgendwo noch einen Aktivierungsstopp machen oder vor dem Spiel so essen, dass die Jungs noch genügend Energie im Tank haben. Von den Trainingsabläufen wird sich im Vergleich zur Oberliga nichts ändern. Außer, dass wir keine Morgeneinheiten machen werden; insofern nutzen wir dann die vier Einheiten am Abend optimal. Wie bist du mit dem Auftaktprogramm zufrieden?

Wir müssen jeden Gegner zweimal bespielen, und am Ende ist es mir eigentlich fast egal, welcher Gegner wann kommt. Wir nehmen das Auftaktprogramm so, wie es ist. Es ist natürlich sehr klangvoll mit St. Pauli, Werder Bremen und dem HSV – alle drei U-Mannschaften aus der vergangenen Regionalligasaison. Da müssen wir sagen, dass wir gegen diese Mannschaften nicht allzu viele Punkte holen konnten, und das wollen wir in diesem Jahr auf jeden Fall besser machen. Insofern will ich gar nicht das Auftaktprogramm bewerten, sondern vielmehr den Auftaktgegner, und das ist die U23 von St. Pauli. Euer Auftaktgegner FC St. Pauli II war sportlich abgestiegen, durfte durch den Lizenzentzug vom TSV 1860 München und dem daraus resultierenden Nichtabstieg des TSV Havelse aber trotzdem Regionalligist bleiben. Wie schätzt du die Kiezkicker sportlich ein?

Die U23 ist im letzten Jahr sportlich abgestiegen. Durch die Umstände um 1860 München sind sie dann drin geblieben. Sie haben jetzt eine Mannschaft zusammen und ein neues Trainerteam, worauf wir vorbereitet sein werden. Es ist eine Mannschaft, die normalerweise mit viel Dynamik kommt, mit viel Tempo und viel Spielwitz, taktisch gut ausgebildet. Trotzdem haben wir auch Themen gefunden, wo wir St. Pauli knacken und wo wir ihnen wehtun können. Deswegen freue ich mich sehr auf den Auftakt gegen die Jungs vom FC St. Pauli.

Torhüter Fabian Landvoigt packt sicher zu. – Foto: Olaf Wegerich