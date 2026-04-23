Björn Matzel ist zukünftig alleiniger Cheftrainer bei SW Essen

Jürgen Lucas (links) mit dem künftigen, alleinigen Chefcoach Björn Matzel. – Foto: ETB

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die Weichen für die Zukunft gestellt: In dieser Saison hat Björn Matzel zusammen mit Christian Dorda ein gleichberechtigtes Trainerduo bei den Schwarz-Weißen in der Oberliga Niederrhein gebildet. Ab der kommenden Spielzeit ändert sich das, denn Björn Matzel wird dann alleiniger Cheftrainer am Uhlenkrug werden, und hat einen Vertrag bis zum 30.06.2028 unterschrieben. Einen neuen Co-Trainer werden die Essener in Kürze noch verpflichten. Außerdem freuen sich die ETB-Verantwortlichen sehr, dass sie mit Jürgen Lucas ab dem Sommer wieder einen versierten Sportlichen Leiter an Bord haben werden.

Der 46-jährige Björn Matzel ist ein richtiges ETB-Eigengewächs: Er spielte viele Jahre in der Jugend und in seinem ersten Seniorenjahr in der damaligen Oberliga Nordrhein, für seine „Schwatten“. Seit 2020 arbeitete er als Trainer sehr erfolgreich in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Weißen, in der auch sein Nachwuchs spielt. Jürgen Lucas war bis 2019 Sportchef bei Rot-Weiss Essen, legte dieses Amt dann aber nieder, weil es zeitlich nicht mehr mit seinem Hauptberuf vereinbar war. Nun wird er Sportlicher Leiter am Uhlenkrug, eine Position, die seit Jahren nicht besetzt war. Der 56-Jährige unterstützt den ETB seit einiger Zeit bereits in beratender Funktion und besitzt ein ausgezeichnetes Netzwerk. Björn Matzel sagt zur Entwicklung am Uhlenkrug: „Die Zusammenarbeit mit Christian Dorda läuft in allen Bereichen gut, aber ich freue mich natürlich auch sehr über die Wertschätzung und das große Vertrauen, die ich vom ETB erhalte. Die neue Aufgabe als alleiniger Chefcoach ist eine große Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle. Ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Lucas, mit dem ich sehr häufig im Austausch stehe.“

Keine Entscheidung gegen Christian Dorda

„Ich habe mir vor einiger Zeit überlegt, dass ich ab der kommenden Saison wieder etwas mehr im Fußball machen und eine Position finden möchte, bei der ich aktiv mitgestalten und meine Erfahrungen einbringen kann. Aus der entstandenen Verbundenheit war der ETB natürlich mein erster Ansprechpartner. Ich habe dann einen Termin mit Karl Weiß und Günther Oberholz gehabt, in dem mir relativ zügig die Sportliche Leitung angeboten wurde. Ich finde diese Position sehr reizvoll und freue mich unheimlich auf die nächste Saison und die Mannschaft. Wir haben eine gute Basis, mit den sehr guten Verlängerungen und spannenden Neuverpflichtungen, die der Verein schon getätigt hat“, freut sich Jürgen Lucas bereits auf seine neue Aufgabe.

Karl Weiß, Vorstandsvorsitzender der Schwarz-Weißen, kommentiert die aktuelle Entwicklung beim ETB so: „Jürgen Lucas ist schon seit Jahren in beratender Funktion für uns tätig. Für freuen uns sehr, dass er uns nun als Sportlicher Leiter unterstützen wird. Er ist ein erfahrener und lizenzierter Mann, der im Fußball schon viel bewegt hat und im Thema ist. Wir hatten auf der Trainerposition eine Doppelspitze, die in dieser Saison auch gut funktioniert hat, aber es war auch klar, dass wir das Modell mit einem Cheftrainer präferieren. Wir haben uns nicht gegen Christian Dorda, sondern für Björn Matzel entschieden, weil er aus unserem Verein kommt und mit allem vertraut ist. Ich denke, er hat auch eine gute Reputation beim Team. Wir haben vor, noch einen weiteren Assistenz-Trainer hinzuzunehmen. Wir denken, dass wir uns mit Jürgen und Björn, einem „Essener Modell“, gut für die Zukunft aufstellen. Zurzeit befinden uns noch in den Planungen, werden aber in der nächsten Saison auf jeden Fall eine starke Mannschaft haben.“