Björn Kramer soll Kreisligist vor dem Abstieg retten

Gibt die Richtung vor: Neu-Coach Björn Kramer, hier noch im FSV-Gewand. – Foto: EA-Archiv

Der FC Eitting holt Björn Kramer als neuen Trainer. Der Tabellenletzter kämpft gegen den Abstieg aus der Kreisliga.

Kramer, zuletzt beim FSV Steinkirchen in der A-Klasse tätig, lebt seit mittlerweile fünf Jahren in der Nähe von Dorfen . Der 39-Jährige ist ab sofort Trainer der ersten Mannschaft des FCE und folgt damit auf Basti Schweiger, von dem sich der Verein Anfang November getrennt hat. Bis zur Winterpause war Josef Brückl eingesprungen.

Der FC Eitting befindet sich in akuter Abstiegsgefahr und ist aktuell abgeschlagener Tabellenletzter der Kreisliga. Für sportlichen Aufwind und eine Kehrtwende soll nun ein neuer Trainer sorgen: Björn Kramer. Eine anspruchsvolle Aufgabe.

Fußballerisch bringe er eine hochklassige Ausbildung mit, erklärt Neudecker in einer Pressemitteilung zum neuen Coach. „In seiner Jugendzeit zählte er zu den größten Talenten Thüringens und spielte bis zur B-Jugend im Leistungszentrum des damaligen Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena.“ Verletzungen verhinderten jedoch den nächsten Schritt in Richtung Profifußball.

„Björn Kramer wird die Mannschaft künftig von der Seitenlinie aus führen“, kündigt Reinhard Neudecker, Sportlicher Leiter des FCE, an. Diese Rolle kenne er bestens aus seinen bisherigen Trainerstationen. Vor Steinkirchen hat Kramer mehrere Jahre Erfahrungen als Spieler und Trainer beim FC Perlach gesammelt.

Mit dem beruflichen Wechsel nach München – Kramer arbeitet für eine Versicherung im Bereich Risikoanalysen in der Luftfahrt – rückte der Leistungssport in den Hintergrund. „Mir war der Spaß am Fußball immer wichtiger als die eigene Karriere“, erklärt er.

Als Spieler war Kramer seit 2011 überwiegend für den FC Perlach aktiv, meist in der Kreisliga. In der Saison 2016/17 erzielte er dabei 24 Tore in 21 Spielen. Das Potenzial für höhere Ligen sei vorhanden gewesen, doch langfristige Perspektiven, Kontinuität und Wohlfühlen im Verein standen für ihn stets im Vordergrund.

Der Kader des FCE für die Mission Klassenerhalt bleibt nahezu unverändert, große personelle Veränderungen sind laut Neudecker nicht geplant. Kramer will vor allem durch klare Prinzipien, klare Ansprache und klare Rollenverteilungen eine neue Fußballkultur in Eitting schaffen.

„Die Situation ist herausfordernd, aber genau das reizt mich. Der FC Eitting ist ein Verein, der viel Potenzial besitzt, und das möchte ich kitzeln“, sagt Kramer. „Die Mannschaft hat die Qualität. Jetzt geht es darum, schnell Vertrauen zu schaffen, Stabilität reinzubringen und als eingeschworene Einheit aufzutreten.“ Besonders beeindruckt zeigt sich der neue Trainer vom Zusammenhalt im Umfeld des Vereins: „Man spürt hier, dass alle wollen. Der Glaube ist da.“

Seine Spielphilosophie: „Grundsätzlich möchte ich immer aktiven Fußball spielen lassen und mutig auftreten. In der aktuellen Situation geht es aber erst mal nur über Leidenschaft. Wir brauchen alle Tugenden, die im Abstiegskampf gefragt sind. Jeder muss an sein Limit kommen.“

Dass Kramer aktiv auf dem Platz eingreifen wird, sei nicht vorgesehen, so Neudecker. Der Fokus liege klar auf der Entwicklung und Stabilisierung der jungen Mannschaft.