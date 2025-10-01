Björn Joppe wird neuer Trainer von Traditionsverein in der Landesliga

Björn Joppe ist zurück am Niederrhein! Der 46-Jährige wird mit sofortiger Wirkung neuer Trainer des FC Remscheid in der Landesliga. Er folgt damit auf Ferdi Gülenc, der vor drei Wochen seinen Rücktritt erklärt hatte .

Zum 10. September teilte der ehemalige Zweitligist mit: "Ferdi Gülenc, hat sich heute persönlich an den Vorstand gewandt und um seinen Rücktritt gebeten. Der Vorstand ist der Bitte von Ferdi Gülenc nachgekommen. Die Arbeit des Cheftrainers der 1. Seniorenmannschaft des FC Remscheid e.V. in der Landesliga Gruppe I wird somit mit sofortiger Wirkung beendet."

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison, als der FC Remscheid bis zum Schluss die Chance hatte, in die Oberliga zurückzukehren, bleibt der Traditionsverein bislang hinter den Erwartungen zurück. Mit zehn Punkten rangiert der Tabellenzwölfte knapp vor der Abstiegszone, allerdings hat Tabellenführer DV Solingen auch nur sechs Zähler mehr - es ist also noch alles möglich.

Das Ruder rumreißen soll jetzt Ex-Profi Joppe, der an den Niederrhein zurückkehrt. Der UEFA-A-Lizenzinhaber hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und wird von den Co-Trainern Mike Kupfer, einem Remscheider Urgestein, und Nermin Jounuzi unterstützt. „Mit Björn Joppe und seinem Trainerteam sind wir bestens für die kommenden Herausforderungen aufgestellt. Wir sind überzeugt, dass ihre Kompetenz, Leidenschaft und Identifikation mit dem Fußball wichtige Bausteine sind, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen“, erklärt der Vorstand des FC Remscheid in einer Mitteilung.