Es wartet viel Arbeit auf Björn Joppe beim KFC Uerdingen. – Foto: Boris Hempel

Björn Joppe steht beim KFC vor kniffliger Aufgabe Der neue Trainer des KFC Uerdingen muss den lustlosen, lahmen Spielern endlich Beine machen, sie wieder aufrichten und ihnen ein Spielsystem vermitteln. Wie er all das schaffen will und wie der Neue tickt.

Am Tag vor seinem Amtsantritt saß Björn Joppe auf der Tribüne des Paul-Janes-Stadions in Düsseldorf, wo er den Auftritt seiner künftigen Mannschaft verfolgte. Der KFC Uerdingen verlor beim Oberliga-Neuling MSV Düsseldorf 1:2, was eigentlich schon schlimm genug ist. Doch weitaus grausamer als das Ergebnis war die Präsentation. „Ich bin schockiert darüber, wie die Mannschaft aufgetreten ist“, sagte Björn Joppe am Montag nach der ersten Trainingseinheit unter seiner Leitung. „Das war leidenschaftslos, emotionslos. Ich hatte auch das Gefühl, dass kein Plan auf dem Platz war. Keiner wollte den Ball, es gab keine Überzeugung in den Aktionen. Vielleicht war es auch eine Folge dessen, wie die Hinrunde gelaufen ist – mit großen Schwankungen.“

Dass in Levan Kenia, Gianluca Rizzo, Shun Terada, Vedran Beric und Phil Zimmerman fünf Spieler fehlten, lässt der Coach nicht gelten. „Alle haben den Anspruch, spielen zu wollen. Wenn sie die Chance bekommen, erwarte ich nicht, dass sie vier Tore schießen, wohl aber, dass sie sich den Arsch aufreißen. Aber am Sonntag gab es zwei, drei Kandidaten, bei denen es an Arbeitsverweigerung grenzte. Das muss sich schnellstmöglich ändern.“ Diese Ausführungen lassen hoffen, dass es endlich mit der Schönrederei der vergangenen Wochen und Monate vorbei ist. Es besteht die Hoffnung, dass sich die Spieler jetzt an ihren Ansprüchen messen lassen müssen: Sie verdienen als Profis in der fünften Liga viel Geld und sind der festen Überzeugung, eine Klasse höher mithalten zu können. Das ist die Messlatte für „den FC Bayern der Oberliga, vom Etat her, von der Tradition und den Fans her. Vielleicht blockiert das gerade einige.“