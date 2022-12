Vergangene Saison: Björn Joppe spielt mit dem Bonner SC gegen den KFC. – Foto: Boris Hempel

Björn Joppe: "Sieben Punkte Rückstand sind nicht zu viel" er neue Trainer Björn Joppe sitzt auf der Tribüne, sieht eine katastrophale Leistung des KFC Uerdingen, der verdient mit 1:2 beim MSV Düsseldorf verliert. Nur der Ausrutscher des Spitzenreiters SSVg Velbert hält die Hoffnung aufrecht. Das sieht der neue Coach anders.rnrn

Björn Joppe, der neue Trainer des KFC Uerdingen, wird am Montag erstmals das Training leiten. Tags zuvor saß er in Düsseldorf am Flinger Broich auf der Tribüne und sah sich das Spiel seiner Mannschaft beim MSV Düsseldorf an. Wir sprachen vor dem Anpfiff mit ihm.

Herr Joppe, was reizt Sie an Ihrer neuen Aufgabe?

Joppe Der KFC Uerdingen ist ein Traditionsverein mit großer Fan-Basis. Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht. Aber der KFC hat große Ziele und ich möchte meinen Teil beitragen, sie zu erreichen.