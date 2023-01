Der KFC Uerdingen hat eine starke Leistung im Testspiel gegen Hürth gezeigt. – Foto: Stefan Brauer

Björn Joppe sah, was er sehen wollte Der Trainer des KFC Uerdingen darf sich bestätigt fühlen: Die Elf setzt seine Forderungen um und ist stark genug, um in der Oberliga eine Aufholjagd zu starten. Die Nachwuchsspieler sind allerdings noch nicht so weit.

Es war stark, was der KFC Uerdingen in der ersten Halbzeit zeigte. Gegen den sichtlich überforderten und auch beeindruckten FC Hürth, der Tabellenneunter der Mittelrheinliga ist, lagen die Gäste nach einer halben Stunde bereits mit 4:0 in Front. Nach der Pause wechselte KFC-Trainer Björn Joppe kräftig durch, so dass dem personellen Umbruch der spielerische Bruch folgte. Am Ende war der Coach mit dem 5:2 sehr zufrieden – weniger weil es der erste Sieg unter seiner Leitung war, sondern vielmehr weil er gesehen hatte, was er sehen wollte.

„Ich habe den Spielern gesagt: Heute können wir sehen, was uns in der Saison erwartet“, sagte Björn Joppe. „Vom Niveau her dürfte Hürth ähnlich stark sein, wie die Oberligisten vom Niederrhein. Die haben sich gefreut auf den KFC Uerdingen, die waren heiß. Wir wollten unseren Pressing-Fußball spielen, die ersten Zweikämpfe gewinnen und zeigen, dass man gegen den KFC nichts holen kann.“ Das Konzept ging 30 Minuten lang bestens auf. Das lag vor allem daran, dass die beiden Spitzen Pascal Weber und Gianluca Rizzo die Gastgeber sofort attackierten, einen Spielaufbau nicht zuließen und die Uerdinger nach der Balleroberung schnell auf Angriff umschalteten. „So müssen wir aber Woche für Woche auftreten und zeigen: wir sind der KFC Uerdingen!“