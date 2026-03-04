Björn Joppe nicht mehr Trainer beim FC Remscheid

Nach fünf Monaten und elf Niederlagen in 14 Spielen ist das Kapitel Björn Joppe beim FC Remscheid beendet. Das Derby in Bergisch Born war somit sein letztes Spiel als Cheftrainer. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt mittlerweile elf Punkte.

Björn Joppe hatte den Verein in einer sportlich sehr schwierigen Situation übernommen und mit großer Leidenschaft sowie seiner umfangreichen sportlichen Erfahrung wichtige Impulse gesetzt und versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Leider blieben zuletzt die erhofften Ergebnisse aus. Nach der Niederlage in Bergisch Born kamen die Verantwortlichen zu der Überzeugung, Druck von der Mannschaft, dem Verein und der sportlichen Führung nehmen zu müssen.

„Der FC Remscheid e.V. hat Björn Joppe am gestrigen Dienstag von seiner Tätigkeit als Cheftrainer der 1. Seniorenmannschaft freigestellt. Diese Entscheidung ist den Verantwortlichen alles andere als leichtgefallen.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich und herzlich bei Björn Joppe für sein großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für den FCR. Der FCR hofft, auch in Zukunft weiterhin auf die Erfahrung von Björn Joppe setzen zu können.

Darüber hinaus hat Vereinsurgestein Mike Kupfer den Verein gebeten, dem neuen Trainerteam künftig nicht mehr anzugehören. Er habe sich gerne bereit erklärt, seinem Herzensverein zu helfen, und die Zusammenarbeit mit Björn Joppe sehr geschätzt. Nun sei für ihn jedoch der Zeitpunkt gekommen, eine sportliche Pause einzulegen. Ab dem Sommer könne er sich gut vorstellen, den Verein – in welcher Funktion auch immer – wieder zu unterstützen.

Die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft übernimmt ab sofort Nermin Jonuzi. Er war seit September vergangenen Jahres als Co-Trainer unter Björn Joppe tätig. Der junge Trainer traut sich die neue Aufgabe zu und möchte weitere Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Der Verein möchte ihm diese Chance geben und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Ein Co-Trainer für Nermin Jonuzi wird derzeit noch gesucht.“

Dann wünschen wir Nermin Jonuzi alles Gute und er kann irgendwie den FC Remscheid vor dem Abstieg bewahren.