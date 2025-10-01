Björn Joppe neuer Cheftrainer des FC Remscheid

Während seiner aktiven Zeit spielte er beim VfL Bochum in der 2. Bundesliga sowie unter anderem für den Wuppertaler SV, Union Berlin und den VfL Osnabrück. Über Stationen beim VfR Aalen und der SSVg Velbert führte sein Weg schließlich zurück nach Wuppertal, wo er für Jägerhaus Linde aktiv war.

In der offiziellen Pressemitteilung des verein heißt es: Der FC Remscheid e.V. freut sich, die Verpflichtung von Björn Joppe als neuen Cheftrainer Der 46-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 unterschrieben. Mit Joppe gewinnt der FCR einen erfahrenen Fußballfachmann, der in seiner aktiven und bisherigen Trainerlaufbahn eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, junge Talente zu fördern und Mannschaften weiterzuentwickeln. Der Vereinsieht in seiner Verpflichtung einen entscheidenden Schritt, um sportlich wie strukturell neue Impulse zu setzen. Björn Joppe kann auf umfangreiche Trainererfahrung zurückblicken. Er war unter anderem Cheftrainer beim Bonner SC, KFC Uerdingen, Lok Leipzig und RW Ahlen.

Gegenüber dem RGA sagte Joppe:

„Als gebürtiger Wuppertaler weiß ich, dass der Club immer noch einen großen Namen hat. Hier kann man in Ruhe etwas aufbauen.“

Gut drei Wochen dauerte es,

bis der FC Remscheid Vollzug melden konnte. Gut dinge will weile haben. Viele Namen wurden gehandelt, zahlreiche Bewerbungen gingen ein. Doch der Vorstand entschied sich für ein Trio mit viel Erfahrung und bekannten Gesichtern: Gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer kommen auch zwei Co-Trainer zurück nach Remscheid – die hier bestens bekannten Mike Kupfer und Nermin Jonuzi. Herzlich willkommen zurück!

Mike Kupfer kehrt nach einem Jahr Pause wieder zum FCR zurück. Nermin Jonuzi stand von 2017 bis 2019 in der Abwehr des Vereins, bevor er zum VfB Schwelm wechselte, wo er über zwei Jahre lang als Trainer tätig war.

„Mit Björn Joppe und seinem Trainerteam sind wir bestens für die kommenden Herausforderungen aufgestellt. Wir sind überzeugt, dass ihre Kompetenz, Leidenschaft und Identifikation mit dem Fußball wichtige Bausteine sind, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen", erklärt der Vorstand des FC Remscheid e.V.

Wir werden sehen, wie sich alles entwickeln wird – doch zunächst gilt es, dem FC Remscheid zu diesem Trainer-Transfer herzlich zu gratulieren.

Schon am Sonntag hat Björn Joppe die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum im Spiel gegen den SC Velbert zu präsentieren.

Mit dem SC Velbert kommt ein Gegner ins Röntgenstadion, gegen den man in den letzten Jahren gerne zurückblickt: Die vergangenen fünf Partien gingen allesamt zugunsten des FC Remscheid aus. Dennoch hat sich Velbert inzwischen als feste Größe in der Landesliga etabliert und liegt aktuell mit einem Punkt Vorsprung auf dem 8. Tabellenplatz – knapp vor dem FCR. Es dürfte also ein Duell auf Augenhöhe werden, mit leichten Vorteilen für den FC Remscheid. Wie man so schön sagt: Ein neuer Cheftrainer setzt neue Kräfte frei.

Gleichzeitig sollte man ihm jedoch die nötige Zeit geben, um seine Ideen und sein Konzept in die Mannschaft einfließen zu lassen.

Mit seiner Vita ist Björn Joppe auf jeden Fall ein Name, der Eindruck macht und die Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, bereichern wird. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Zusammenarbeit entwickeln wird – die Tradition und Leidenschaft des Vereins kombiniert mit der Erfahrung des Trainers verspricht einiges.