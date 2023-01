Björn Joppe hat beim KFC Uerdingen noch viel Arbeit Der KFC Uerdingen ist mit einer Testspiel-Niederlage ins neue Jahr gestartet. Der Oberligist verlor beim Drittligisten MSV Duisburg mit 0:6.

„So ein Testspiel ist immer besser als im Wald zu laufen“, sagte Björn Joppe, der das Traineramt in Uerdingen am 9. Dezember als Nachfolger von Alexander Voigt übernommen hat. Da das Meisterschaftsspiel beim Cronenberger SC wegen Eis und Schnee abgesagt wurde, saß er am Donnerstag an der Westender Straße in Meiderich erstmals auf der KFC-Bank.

Allerdings stand ihm nicht der komplette Kader zur Verfügung. Gleich acht Spieler fehlten. Robin Udegbe, Leonel Kadiata, Alexander Lipinski, Babacar M’Bengue und Maik Odenthal sind noch im Urlaub, weil Ex-Trainer Voigt den Trainingsbeginn ursprünglich auf den 8. Januar angesetzt und sie entsprechend geplant hatten; und Shun Terada (Schulteroperation), Vedran Beric (Schlüsselbeinbruch) und Phil Zimmermann (Kreuzbandriss) fallen langfristig aus.

Darüber hinaus ist gibt es neben dem Zwei-Klassen-Unterschied einen weiteren: den Zeitpunkt der Vorbereitung. Für dem MSV geht es bereits in zehn Tagen beim 1. FC Saarbrücken wieder um Drittligapunkte, während der KFC erst am 4. Februar in der Oberliga antritt. Die Gastgeber machten all das von Beginn an deutlich und führten bereits nach einer halben Stunde mit 4:0. Nachdem in der Halbzeit auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt wurde, war der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Da war der neu verpflichtete Torjäger Pascal Weber allerdings schon nicht mehr auf dem Feld.