Björn Hoppe beim FCO zumindest bis Rundenende

In Ober-Abtsteinach hatte für Schörling Co-Trainer Björn Hoppe übernommen. Hoppes Engagement sollte nur bis zur Winterpause dauern - eigentlich. „Die Ergebnisse haben für ihn gesprochen, die Jungs reagieren sehr gut auf ihn“, sagt Abteilungsleiter Sebastian Trenkwald.

Unter dem 41-Jährigen verließ der FCO den letzten Tabellenplatz, schob sich ins hintere Mittelfeld vor. Fast logische Folge: Hoppe macht erst einmal bis zum Rundenende weiter. Selbst spielen will der Defensivmann nur noch im Notfall, sich lieber auf die Aufgaben als Trainer konzentrieren. „Wir werden noch einen Co-Spielertrainer dazupacken“, sagt Trenkwald, der eine Hoffnung hat: Auch 2026/27 soll der Ober-Abtsteinacher Trainer Björn Hoppe heißen – in der A-Liga.