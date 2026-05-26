Björn Gutjahr wechselt zum SV Schopfheim

Björn Gutjahr mit dem aktuellen SVS-Trikot | Foto: Reiner Ratz

Der A-Kreisligist SV Schopfheim vermeldet weitere Schritte in den Planungen für die neue Saison: Vom Ligakonkurrenten FC Steinen-Höllstein wechselt im Sommer Björn Gutjahr ins Oberfeld. „Wir sind stolz, mit den zwei namhaften Neuzugängen Spieler nach Schopfheim zu holen, die unserer Mannschaft helfen werden“, zitiert der SVS Reiner Ratz, den Sportlichen Leiter.

Offensivmann Gutjahr kommt mit der Empfehlung von bislang sieben Toren und vier Assists in 22 Spielen vom Staffelkonkurrenten Steinen-Höllstein. Der 24-Jährige hat in den vergangenen beiden Jahren auch schon Landesligaerfahrung beim FSV Rheinfelden gesammelt, wohin er 2023 nach einer Kreisliga-A-Saison mit 40 Toren für die Steinener gewechselt war. Zuvor hatte Björn Gutjahr beim SV Weil gespielt, wo er in der zweiten Mannschaft erste Aktiv-Erfahrungen sammelte.