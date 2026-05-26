Björn Gutjahr wechselt zum SV Schopfheim

Der A-Kreisligist SV Schopfheim vermeldet weitere Schritte in den Planungen für die neue Saison: Vom Ligakonkurrenten FC Steinen-Höllstein wechselt im Sommer Björn Gutjahr ins Oberfeld. „Wir sind stolz, mit den zwei namhaften Neuzugängen Spieler nach Schopfheim zu holen, die unserer Mannschaft helfen werden“, zitiert der SVS Reiner Ratz, den Sportlichen Leiter.
Offensivmann Gutjahr kommt mit der Empfehlung von bislang sieben Toren und vier Assists in 22 Spielen vom Staffelkonkurrenten Steinen-Höllstein. Der 24-Jährige hat in den vergangenen beiden Jahren auch schon Landesligaerfahrung beim FSV Rheinfelden gesammelt, wohin er 2023 nach einer Kreisliga-A-Saison mit 40 Toren für die Steinener gewechselt war. Zuvor hatte Björn Gutjahr beim SV Weil gespielt, wo er in der zweiten Mannschaft erste Aktiv-Erfahrungen sammelte.
„Björn war unser absoluter Wunschspieler“, so Ratz über den Neuzugang, der den SVS nach vorne noch unberechenbarer und gefährlicher machen soll. Der SVS plant derzeit zweigleisig: Das Ziel der ersten Mannschaft bleibt, in diesem Jahr in die Bezirksliga aufzusteigen. Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental hat es allerdings selbst in der Hand, die Saison in der Kreisliga A West als Meister zu beenden. Dann bliebe dem SV Schopfheim als derzeitigem Tabellenzweiten die Möglichkeit, über die Relegation gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga A Ost aufzusteigen.