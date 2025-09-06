Björn Feldberg: „Ich hatte höllischen Respekt vor der Aufgabe“

Aus dem Rhein-Kreis Neuss zurück in die Viersener Heimat: Das gilt seit diesem Sommer für Björn Feldberg in Dilkrath. Er spricht über seine Zeit im Nachwuchs bei Schalke 04, den geplatzten Profitraum, welche Trainer ihn geprägt haben, und warum Dilkrath ein Heimatverein werden kann.

Björn Feldberg: "Sehr ländlich, sehr schön und sehr kurz (lacht). Die Strecke ist ungefähr zehn Kilometer lang. Ich bin die komplette Vorbereitung mit dem Rad zur Anlage gefahren und grundsätzlich gerne mit dem Rad in meiner Freizeit unterwegs. Ich bin beispielsweise aus Niederkrüchten auch teilweise zu meinen vorherigen Stationen nach Kapellen oder Glehn mit dem Rad gefahren. Während der Fahrt kann man sich ein paar Gedanken machen und bekommt den Kopf etwas frei."

Herr Feldberg, als Sie als Trainer bei Fortuna Dilkrath vorgestellt wurden, haben Sie betont, dass Sie nun mit dem Fahrrad zu ihrem neuen Verein fahren können. Wie ist die Strecke zwischen Ihrer Heimat in Niederkrüchten und Dilkrath?

Feldberg: "Ein wichtiger Punkt war tatsächlich Mike Küppenbender (Sportlicher Leiter in Dilkrath, Anm. d. Red.). Wir haben früher als Spieler zusammengespielt, kennen uns entsprechend schon lange und haben später immer wieder Testspiele gegeneinander bestritten. Kurz vor Weihnachten rief mich Mike an, und ich dachte zunächst, es gehe wieder um ein Testspiel. Er fragte aber, ob ich mir vorstellen könnte, Dilkrath zu trainieren. Wir wurden uns dann relativ schnell einig. Die ursprüngliche Idee war, schon im Winter anzufangen – aber ich habe klar gesagt, dass ich meine Zusage an Glehn halte und bis Saisonende dort Trainer bleibe."

Die Fahrradstrecke war aber sicherlich nicht der einzige Grund, das Trainer-Engagement in Dilkrath anzutreten. Was hat Sie überzeugt?

Zuvor waren sie als Trainer viele Jahre im Rhein-Kreis Neuss in Glehn und Kapellen im Einsatz. Inwiefern haben die weiten Fahrtstrecken eine Rolle gespielt, wieder näher an der Heimat tätig sein?

Feldberg: "Das hat schon eine Rolle gespielt. Ich habe es aber oft in den Hintergrund gerückt, weil ich in Glehn und Kapellen eine Riesenfreude hatte, mit den Jungs zu arbeiten. Ab November 2024 war mir allerdings klar, dass ich im Sommer definitiv aufhören werde. Und dann kam der Anruf aus Dilkrath. Für mich war schnell klar, dass ich das machen möchte. Dennoch bin ich mit einem weinenden Auge aus Glehn weggegangen."

Wie sind Sie überhaupt als Trainer im Rhein-Kreis Neuss gelandet?

Feldberg: "Ich habe meine B-Lizenz zusammen mit Timo Haep gemacht, der damals die B-Jugend in Kapellen betreut hat. Nachdem wir unsere Prüfungen bestanden hatten – und das ist eine makabere Sache –, rief mich am selben Abend der erste Vorsitzende aus Kapellen an und fragte, ob ich die B-Jugend von Timo Haep übernehmen wolle. Die Mannschaft stand damals auf einem Abstiegsplatz. Ich habe sofort Timo angerufen. Er war aber bereits informiert und sagte zu mir: ‚Björn, gar kein Problem! So ist es im Fußballgeschäft. Wenn du es machen möchtest, kannst du es gerne machen, weil sie mich sowieso rausschmeißen.‘ (lacht). Er hat mir die Aufgabe ans Herz gelegt und wir haben tatsächlich die Klasse gehalten. Nach zwei Jahren bin ich nach Glehn gegangen, weil ich eine erste Mannschaft trainieren wollte. Der Kontakt nach Kapellen ist jedoch nie abgerissen, sodass ich 2021 dort die erste Mannschaft übernehmen konnte."

Mit großen Erfolgen …

Feldberg: "Im ersten Jahr sind wir Vizemeister in der Landesliga geworden. Gegen Ende des zweiten Jahres wurde mir allerdings mitgeteilt, dass ein neuer Impuls auf der Trainerposition gewünscht sei. So bin ich noch einmal zurück nach Glehn. Es war nie mein Ziel, im Rhein-Kreis Neuss als Trainer zu arbeiten. Aber manchmal kommt es eben so, dass man eine Chance erhält – und dort hängenbleibt."

Bei Ihrer Trainervorstellung in Dilkrath sagten Sie, dass Sie bislang als Trainer noch keinen Heimatverein gefunden haben. Kann Dilkrath diese Rolle einnehmen?

Feldberg: "Ich habe schon große Hoffnung. Das Umfeld passt. Es ist ein sehr familiär geführter Verein, in dem Menschen mit Fußballverstand tätig sind. Es gibt keine Spinnereien. Als Spieler war der 1. FC Viersen mein Heimatverein, für den ich sehr lange als Seniorenspieler aktiv war. Nach meiner aktiven Zeit habe ich aber nie einen richtigen Heimathafen für mich gefunden. Ich hatte etwas die Hoffnung, dass es Kapellen für mich wird. Die Entfernung war allerdings schon ein Problem."

Ihre Jugend verbrachten Sie unter anderem im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Zeit?

Feldberg: "Zur Borussia habe ich rückwirkend ein schwieriges Verhältnis. Sportlich lief es für mich gut, ich war Kapitän. Ich war damals aber mit der Entscheidung, wer Trainer der U19 werden sollte, nicht einverstanden und habe das auch deutlich gemacht. Daraufhin habe ich mich aus meiner Sicht aus guten Gründen nach einem neuen Verein umgesehen. Darüber waren die Verantwortlichen bei der Borussia nicht erfreut."

Wie lief es im Nachwuchs auf Schalke für Sie?

Feldberg: "Schalke liegt mir noch sehr am Herzen. Zwar bin ich Fan von Eintracht Frankfurt, doch nach meinen vier Jahren im Verein habe ich für Schalke noch immer große Sympathien. Entweder bist du Schalker oder du bist kein Schalker – so einfach ist das. Es hat mir wirklich wehgetan, mit anzusehen, was mit dem Verein in den vergangenen Jahren passiert ist. Die Zeit auf Schalke war für mich die schönste im Jugendfußball – auch dank eines der besten Trainer, Norbert Elgert. In puncto Lerneffekt sowie bei der Trainings- und Spielqualität war es damals auf Schalke eine ganz andere Hausnummer als bei der Borussia."

Wer waren damals unter anderem Ihre Mitspieler?

Feldberg: "Ich gehörte zwei Jahre zur U19 und zwei Jahre zur U23. Ich habe damals mit Mike Hanke, Sergio Pinto, Christofer Heimeroth und Tamas Hajnal zusammengespielt. Alle vier sind später Profis geworden. Das war natürlich sehr prägend. Bei Norbert Elgert ging es ein Stück weit wie in der Bundeswehr zu. Er hat eine verdammt hohe Disziplin eingefordert. Vieles von dem, was ich damals unter Norbert Elgert gelernt habe, versuche ich den jungen Spielern heute weiterzugeben, weil ich es als wertvoll empfinde."

Wie sehr war der Traum vom Profifußballer in dieser Zeit präsent?

Feldberg: "Der war zwischenzeitlich sehr groß. Ich hatte das Gefühl, dass ich im ersten U19-Jahr auf Schalke sehr nah dran war. Ich war von mir überzeugt, und auch Norbert Elgert glaubte an mich. Ich muss aber rückblickend fairerweise sagen, dass es von der fußballerischen Qualität gegenüber anderen Spielern im Kader für mich nicht gereicht hat. Ich war eher ein Kämpfer, ein Krieger, ein Verteidiger. Ich glaube, daran ist es am Ende gescheitert."

Wie haben Sie im Anschluss ihren eigenen Ansatz als Trainer gefunden?

Feldberg: "Zu 50 Prozent bin ich tatsächlich von ehemaligen Trainern geprägt worden. Ich habe zum Beispiel unter Willi Kehrberg und Frank Mitschkowski trainiert. In meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach habe ich viel von Norbert Meier gelernt. Das sind allesamt Trainer, die etwas den alten Schlag verinnerlicht haben. Diese Philosophie habe ich übernommen – und ein bisschen etwas von mir dazu gepackt."

Was ist das?

Feldberg: "Ich versuche immer, nahe an der Mannschaft zu sein. Ich versuche, die Musik zu hören, die die Jungs mögen, und zu verstehen, warum die Playstation für sie heutzutage noch so wichtig ist. Ich mag es auch total, mich auch gerne zehn Minuten mit in die Kabine zu setzen, um den Jungs zuzuhören, was sie untereinander erzählen. Damit bin ich bislang immer gut gefahren. Denn der Amateurfußball hat sich brutal verändert. Heute bist du nicht mehr nur Fußballtrainer, sondern auch Pädagoge für die Spieler. Du musst unglaublich viele Kompromisse eingehen und zahlreiche Aspekte berücksichtigen. Das Wichtigste ist jedoch, die Jungs zusammenzuhalten und immer wieder neue Impulse zu setzen."

Haben Sie ein Beispiel?

Feldberg: "Als Trainer musst du die Spieler heutzutage viel mehr einbeziehen. Früher bekamst du sonntags vor dem Spiel die Aufstellung mitgeteilt, und dann wurde gespielt. Diskussionen gab es nicht. Heute führt ein Trainer viel mehr Einzelgespräche. Du musst herausfiltern, warum ein Spieler vielleicht gerade nicht seine Leistung bringt – oder warum jemand anderes aktuell extrem gut ist. Ich beziehe die Spieler gerne bei taktischen Entscheidungen mit ein. Ich stelle mich nicht einfach vor die Spieler und mache eine Taktikbesprechung, sondern die Jungs sollen mir schon sagen, was sie wissen wollen, was gut und was nicht gut war."

Zurück zu Fortuna Dilkrath. Was für einen Verein und eine Mannschaft haben Sie bei Ihrer Übernahme nach dem chancenlosen Abstieg aus der Landesliga vorgefunden?

Feldberg: "Ich habe von vornherein vermieden, auf die alte Saison einzugehen. Zumindest nicht vor der Mannschaft. Es war aber zu merken, dass bei den Jungs teilweise die Angst vor dem Verlieren größer war als der Mut zum Gewinnen. Das ist aber auch völlig normal, wenn eine Mannschaft ein Jahr lang fast nur verliert und sang- und klanglos absteigt. Ich hatte höllischen Respekt vor der Aufgabe, weil ich nicht wusste, was für eine Mannschaft ich antreffe. Ich muss aber sagen, dass der Verein klar erkannt hat, dass diese Mannschaft in den zwei Jahre in der Landesliga überperformt hat. Deswegen war der Abstieg kein großes Drama. Man muss die finanziellen Mittel sehen. Außerdem spielen wir zu 95 Prozent mit Jungs aus der Umgebung. Wenn wir in dieser Saison eine stabile Bezirksliga-Mannschaft sind, ist das schon eine ordentliche Sache."

Was für Aussichten sehen Sie langfristig in Dilkrath?

Feldberg: "Durch die sehr junge Altersstruktur der Mannschaft kann das Team über zwei, drei oder vielleicht vier Jahre in dieser Form zusammenbleiben. Ich glaube daher, dass wir auf lange Sicht eine Mannschaft hinstellen können, die sich im oberen Drittel der Bezirksligawieder findet. Ob das irgendwann wieder für den großen Sprung in die Landesliga reicht, das ist immer schwierig zu sagen. Denn jedes Jahr kommt bei anderen Vereinen jemand hinterm Zaun hervor, der viel Geld hat und der unbedingt aufsteigen will. Aber das Fundament ist gut in Dilkrath."

Interview: Daniel Brickwedde