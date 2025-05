Björn Brunnemann tippt den 33.Spieltag der Berlin-Liga

Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin

Typisches Remis

⚽ mein Tipp: 2:2

Berliner SC - TSV Mariendorf 1897

BSC ist sehr heimstark

⚽ mein Tipp: 2:1

Polar Pinguin Berlin - SSC Teutonia

Wollen ihren Trainer mit einem Dreier verabschieden

⚽ mein Tipp: 3:2

Sportfreunde Johannisthal - SFC Stern 1900

Stern will oben dran bleiben

⚽ mein Tipp: 0:4

Berlin Hilalspor - VfB Fortuna Biesdorf

Geht um nichts mehr

⚽ mein Tipp: 1:3

1. FC Wilmersdorf - SV BW Hohen Neuendorf

Ungefährdeter Heimsieg, aber zu spät

⚽ mein Tipp: 3:1

In seiner Vergangenheit als Spieler hat Björn Brunnemann über 100 Spiele in der 2.Liga (Union, St.Pauli und Energie Cottbus) bestritten, ist dann über den Berliner AK und BFC Dynamo zum Ende seiner Karriere beim Regionalligisten VSG Altglienicke gelandet. Er stieg aus der Oberliga Nord in die Regionalliga Nordost auf. Seit 2021 ist er als Trainer tätig bei den Köpenickern. Verantwortlich für die Reserve des Regionalligisten. 2023 gelingt ihm als Chefcoach der Aufstieg in die Berlinliga.

Zum Profil: Björn Brunnemann

Infos über die Berlin-Liga hier