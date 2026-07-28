Bjarne Kasper wechselt vom Bremer SV zu Eintracht Norderstedt 24-jähriger defensiver Mittelfeldspieler soll für mehr Stabilität sorgen – trotz Verletzung überzeugt von smu · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Eintracht Norderstedt hat mit Bjarne Kasper einen erfahrenen Mann für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom Bremer SV an die Ochsenzoller Straße und bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit.

Kasper kann auf 96 Regionalliga-Einsätze für den Bremer SV und Blau-Weiß Lohne zurückblicken. Bei Norderstedt soll er künftig für mehr Stabilität im Zentrum sorgen und ein Vakuum im defensiven Mittelfeld füllen. „Ich freue mich riesig über meinen Wechsel zu Eintracht Norderstedt. Ich hatte hier von Anfang an das beste und auch richtige Gefühl und freue mich umso mehr, dass es nun endlich geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt und waren von Anfang an von einer besonderen Energie geprägt", sagte Kasper.

Verletzung in der Vorbereitung – Verein hält trotzdem fest Allerdings zieht sich der Neuzugang bereits in der Vorbereitung eine Verletzung zu. Doch das hielt Sportchef Frank Spitzer nicht davon ab, den Transfer weiter zu verfolgen. „Bjarne hat sich klar zu Eintracht Norderstedt bekannt und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir sehen die Nachhaltigkeit in der Verpflichtung, von daher haben wir gesagt, wir erhalten das Angebot trotz der Verletzung aufrecht. Gemeinsam mit dem Athleticum wollen wir die Verletzung so schnell wie möglich in den Griff bekommen und ihn an die Mannschaft heranführen", so Spitzer.