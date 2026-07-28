Bjarne Kasper wechselt vom Bremer SV zu Eintracht Norderstedt

Eintracht Norderstedt hat mit Bjarne Kasper einen erfahrenen Mann für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom Bremer SV an die Ochsenzoller Straße und bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung mit.
Kasper kann auf 96 Regionalliga-Einsätze für den Bremer SV und Blau-Weiß Lohne zurückblicken. Bei Norderstedt soll er künftig für mehr Stabilität im Zentrum sorgen und ein Vakuum im defensiven Mittelfeld füllen.
„Ich freue mich riesig über meinen Wechsel zu Eintracht Norderstedt. Ich hatte hier von Anfang an das beste und auch richtige Gefühl und freue mich umso mehr, dass es nun endlich geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich überzeugt und waren von Anfang an von einer besonderen Energie geprägt", sagte Kasper.
Verletzung in der Vorbereitung – Verein hält trotzdem fest
Allerdings zieht sich der Neuzugang bereits in der Vorbereitung eine Verletzung zu. Doch das hielt Sportchef Frank Spitzer nicht davon ab, den Transfer weiter zu verfolgen. „Bjarne hat sich klar zu Eintracht Norderstedt bekannt und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Wir sehen die Nachhaltigkeit in der Verpflichtung, von daher haben wir gesagt, wir erhalten das Angebot trotz der Verletzung aufrecht. Gemeinsam mit dem Athleticum wollen wir die Verletzung so schnell wie möglich in den Griff bekommen und ihn an die Mannschaft heranführen", so Spitzer.
Der Sportchef ist überzeugt von den Qualitäten des Spielers: „Bjarne ist ein Spieler, der mit seinen Fähigkeiten in der Zweikampfführung, im taktischen Bereich und im Spielaufbau bei uns ein Vakuum füllen wird. Auch wenn wir noch ein wenig auf ihn warten müssen, wird er für uns als Spieler und Mensch einen kompletten Mehrwert haben."
Kasper, der sich bereits Spiele seiner zukünftigen Mannschaft gegen den TSV Havelse und die U23 des FC St. Pauli im Stadion angesehen hat, blickt auf seine Genesung: „Aktuell kuriere ich noch meine Verletzung aus, kann es aber kaum abwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen zu trainieren, um alles zu geben für eine erfolgreiche Saison."