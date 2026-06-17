Bizarres Schauspiel um 1860: Ismaik geht zum Frontalangriff über Unwürdige Schlammschlacht an der Grünwalder Straße +++ Mit BR24Sport-Exklusivinterview von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser

Hasan Ismaik will sich beim TSV 1860 nicht so einfach von der Bildfläche schubsen lassen. – Foto: Imago Images

Tag drei nachdem der TSV 1860 München die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen hat. Und eines ist klar: Zu beneiden sind die jungen Kicker und Coach Alper Kayabunar wahrlich nicht. Sie befinden sich zwischen den Stühlen einer denkwürdigen Schlammschlacht, die gerade an der Grünwalder Straße ausgetragen wird. Selbst in der turbulenten Historie der Löwen dürfte dieses bizarre Schauspiel, das gerade in aller Öffentlichkeit aufgeführt wird, einmalig sein. Die Fronten sind klar: Der Verein, also der e.V. sieht sich als Opfer des Investors und gibt Hasan Ismaik die Schuld für den erneuten Absturz in den Amateurfußball. Das will der stolze Jordanier aber nicht auf sich sitzen lassen.

Viele Sechzger-Fans dürften sich derzeit vorkommen wie im Hollywood-Streifen "Und täglich grüßt das Murmeltier". In schöner Regelmäßigkeit zerfleischen sich die Löwen immer wieder selbst. Die zermürbenden Streitigkeiten der beiden Gesellschafter haben wieder einmal eine neue Eskalationsstufe erreicht.



Zur Überraschung vieler schwebte Hasan Ismaik Anfang der Woche in München ein und konsultierte seinen Anwalt Peter Gauweiler, der ihn bekanntlich im Rechtsstreit mit dem e.V. vertritt. Zudem gab Ismaik dem Bayerischen Rundfunk (BR) ein Exklusivinterview, in der er zum Frontalangiff auf die Vereinsverantwortlichen bläst und der Version des e.V. um Präsident Gernot Mang klar widerspricht, Ismaik hätte durch seine Zahlungsverweigerung den Zwangsabstieg in Liga vier besiegelt. "Wir hatten alles fertig, um das Geld zu transferieren. Wir haben auf den e.V. gewartet, dass er den von uns gemeinsam verhandelten Vertrag unterschreibt. Und dann waren wir überrascht, als wir um 2:40 Uhr morgens eine E-Mail bekommen haben mit einem anderen Vertrag. Das haben sie in 15 Jahren oft mit uns gemacht", so der Investor.



