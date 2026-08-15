Biyan Kesen tritt beim TuS Xanten in große Fußstapfen

Schließlich gab es auch noch familiäre Gründe, weshalb Biyan Kesen, der in Düsseldorf arbeitet, nicht bei einem weiter entfernten höherklassigen Klub zugesagt hat. Was er aber nicht einen Moment bereut: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Das Anpassen an Mitspieler und die Möglichkeiten des Teams funktioniere sehr gut. Sah man in den ersten Testspielen noch viele der optimistischen Pässe in mögliche Schnittstellen, die letztlich ins Leere liefen, zeigte Biyan Kesen sich in den jüngsten Tests ruhiger, brach auch einmal eine Aktion ab und verlagerte das Spiel oder sorgte für einen Neuaufbau.

Bislang sind das natürlich nur kleine Schritte, aber diese machen Hoffnung, dass dem TuS Xanten ein richtig guter Griff geglückt ist und der 26-Jährige den Namen Kesen wieder in aller Munde bringt.