Biyan Kesen tritt beim TuS Xanten in große Fußstapfen

Zu einem Leistungsträger kann sich Neuzugang Biyan Kesen beim Bezirksligisten TuS Xanten entwickeln, zumindest hat er die Grundvoraussetzung dafür. Denn der Neuzugang vom SV Rees ist beidfüßig, technisch stark und hat ein sehr gutes Auge für Passwege und Mitspieler. Am Sonntag startet der TuS Xanten mit einem Heimspiel in die neue Saison. Um 15 Uhr ist die DJK Rhede zu Gast. Zwei Fragen sind dabei offen. Gelingt dem TuS Xanten ein sauberer Start – und wie wird sich Biyan Kesen präsentieren? Der 26-Jährige weiß, was ihm blühen könnte.
„Manchmal bin ich schon einen Schritt weiter als die Mitspieler“, sagt Kesen, der erkannt hat, warum manche seiner Pässe nicht die Mitspieler finden, sondern noch ins Leere laufen. „Aber wir kennen uns ja auch noch nicht so gut. Bis zum blinden Verständnis ist noch ein Weg zu gehen.“ Aber der gebürtige Weseler, der im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, ist schließlich auch erst einige Wochen für den TuS Xanten am Ball.
Bei seiner Verpflichtung dürften viele ältere TuS-Anhänger hellhörig geworden sein. Kesen? Da war doch mal jemand. Richtig: Hayrettin „Harry“ Kesen hat vor vielen Jahren glorreiche Zeiten des TuS Xanten mitgeprägt, sein Sohn Biyan kann jetzt in seine Fußstapfen treten. „Das war auch ein Grund, dass ich von Rees zum TuS gewechselt bin“, sagt der im Mittelfeld sowohl zentral als auch auf den Flügeln einsetzbare Biyan Kesen. „Mein Vater hat viel Gutes erzählt.“
Eigenen Aussagen zufolge hatte Biyan Kesen diverse Anfragen auch aus höheren Klassen, doch neben der väterliche Historie, die letztlich nur das Tüpfelchen auf dem „i“ ausmachte, gab es weitere wesentliche Faktoren, die für den TuS Xanten sprachen. So hat er bereits mit Trainer Mirco Dietrich erfolgreich gearbeitet. „Er kennt mich gut“, sagt Biyan Kesen. Das könnte eine schnelle und passende Integration in die Mannschaft vereinfachen.
Mit Nathnael Scheffler, der ebenfalls Neuzugang des TuS Xanten ist, ist er zudem befreundet und freut sich darauf, mit dem Oberliga-erfahrenen gleichaltrigen Mittelfeldstrategen gemeinsam zu spielen. Wenn Kesen und Scheffler ihr Potenzial ausschöpfen, und Luca Binias, Norwin Meyer, Jesse Sticklat und nicht zuletzt Gerrit Jenowsky auch fit sind, kann Trainer Dietrich auf ein qualitativ extrem hochwertiges Mittelfeld bauen, um das ihn sicher viele der anderen Bezirksligisten beneiden werden.
Schließlich gab es auch noch familiäre Gründe, weshalb Biyan Kesen, der in Düsseldorf arbeitet, nicht bei einem weiter entfernten höherklassigen Klub zugesagt hat. Was er aber nicht einen Moment bereut: „Ich fühle mich hier sehr wohl.“ Das Anpassen an Mitspieler und die Möglichkeiten des Teams funktioniere sehr gut. Sah man in den ersten Testspielen noch viele der optimistischen Pässe in mögliche Schnittstellen, die letztlich ins Leere liefen, zeigte Biyan Kesen sich in den jüngsten Tests ruhiger, brach auch einmal eine Aktion ab und verlagerte das Spiel oder sorgte für einen Neuaufbau.
Bislang sind das natürlich nur kleine Schritte, aber diese machen Hoffnung, dass dem TuS Xanten ein richtig guter Griff geglückt ist und der 26-Jährige den Namen Kesen wieder in aller Munde bringt.