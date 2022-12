BiWo überwintert auf Platz sechs: "Ein paar Punkte verschenkt" Verbandsliga +++ Warum Trainer Peer Rosemeier nicht vollauf zufrieden mit der Hinrunde des 1. FC Bitterfeld-Wolfen ist

Wer am vergangenen Freitagabend nur ein paar Minuten zu spät im Sportpark an der Goitzsche eintraf, der hatte die Hälfte der Tore schon verpasst, die im Verbandsliga-Derby zwischen dem 1. FC Bitterfeld- Wolfen und SV Dessau 05 fallen sollten, das mit 2:2 endete.

Denn die Gäste traten vor 130 Zuschauerinnen und Zuschauern nach neun ungeschlagenen Spielen mit breiter Brust an und führten nach acht Minuten und einem Doppelpack von Branden Stelmak bereits mit 2:0. Damit bewies der 33 Jahre alte US-Amerikaner einmal mehr seinen Torinstinkt, erhöhte zum Ende der Hinrunde seine Ausbeute auf 14 Treffer und holte sich ein Lob von BiWo-Trainer Peer Rosemeier. „Stelmak ist der ideale Konterspieler“, sagte er über den früheren Sandersdorfer Oberliga-Angreifer.

Rosemeiers Team verdaute den frühen Schock aber gut und kam im Anschluss wieder zurück in die Partie. Lukas Münch fand noch in der Anfangsphase die erste Lücke und verkürzte auf 1:2 (14.), in der zweiten Hälfte drängten die Gastgeber in Überzahl nach einer Ampelkarte gegen Dessaus Sören Barabasch dann vehement auf den Ausgleich. „Das hat meine Mannschaft gut gemacht, jedoch mussten wir großen spielerischen Aufwand betreiben, um den Ausgleich zu erzielen“, so Rosemeier. Knipser Viacheslav Potapenko netzte zum 2:2 ein (68.), bei dem es schließlich blieb.

Rosemeier sieht spielerische Weiterentwicklung

Bitterfeld-Wolfen beendete die Hinrunde in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts damit mit 26 Punkten auf Platz sechs. Etwas zu wenig für Peer Rosemeier. „Mit der Ausbeute bin ich nicht ganz zufrieden, weil wir in einigen Partien ein paar Punkte verschenkt und Gegentore durch individuelle Fehler regelrecht auf dem Tablett serviert haben“, sagte der Trainer, der vor der Saison von Aufsteiger CFC Germania aus Köthen kam. In drei Partien hat sein Team zum Beispiel nach der 85. Minute noch einen Ausgleich kassiert.