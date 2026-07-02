Bitzer Cup verspricht zwei Tage Spitzenfußball in Ergenzingen

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Das Breitwiesenstadion in Ergenzingen wird am 4. und 5. Juli erneut zum Mittelpunkt des regionalen Fußballs. Beim Bitzer Cup treffen namhafte Herren- und Nachwuchsmannschaften aufeinander. Ergänzt wird das Turnier durch ein vielseitiges Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Am 4. und 5. Juli verwandelt sich das Breitwiesenstadion in Ergenzingen in einen Treffpunkt für Fußballfans aus der ganzen Region. Der Bitzer Cup zählt zu den traditionsreichsten Fußballturnieren der Region und verbindet Spitzensport, Ehrenamt und Familienerlebnis. An zwei Tagen stehen spannende Begegnungen auf dem Rasen ebenso im Mittelpunkt wie zahlreiche Angebote für Besucher aller Generationen.

Den Auftakt macht am Samstag das Herrenturnier. Im ersten Halbfinale empfängt Gastgeber TuS Ergenzingen um 13.15 Uhr den SC Freiburg II. Anschließend stehen sich ab 14.40 Uhr der VfB Stuttgart II und der SSV Reutlingen gegenüber. Die Verlierer der beiden Halbfinals spielen ab 16.30 Uhr um Platz drei, ehe um 18 Uhr im Finale der Sieger des Bitzer Cups ermittelt wird.

Nachwuchs im Rampenlicht

Am Sonntag richtet sich der Blick auf die U19-Mannschaften. Im ersten Halbfinale treffen Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg um 12.15 Uhr aufeinander. Danach spielen der VfB Stuttgart und der FSV Mainz 05 ab 13.45 Uhr um den zweiten Finalplatz. Das Spiel um Platz drei beginnt um 15.30 Uhr, das Endspiel folgt um 17 Uhr.

Mit dem amtierenden DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart, Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach sowie den Nachwuchsteams des SC Freiburg und des FSV Mainz 05 präsentieren sich vier starke U19-Mannschaften Deutschlands.

Fußball und Familienerlebnis

Neben dem sportlichen Programm bietet der Bitzer Cup zahlreiche Attraktionen für die Besucher. Am Samstagabend findet die Sommer-Nachts-Party statt. Darüber hinaus gehören Hüpfburgen, ein Kinderkarussell, ein Trampolin, Ponyreiten, Kinderschminken, ein Freestyle-Ballkünstler, eine DKMS-Typisierungsaktion sowie zahlreiche kulinarische Angebote zum Rahmenprogramm. So wird das Turnier erneut zu einem Fußballwochenende, das weit über die Spiele auf dem Rasen hinausreicht.

>>> Hier geht es zum Spielplan des Turniers der U19