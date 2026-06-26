Bitzer Cup in Ergenzingen: Profis und Talente im Fokus

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Am 4. und 5. Juli 2026 wird Ergenzingen zum Schauplatz für den Bitzer Cup. Das Turnier verspricht intensiven Fußball, Tempo und echte Derby-Atmosphäre bei den Herren sowie Leidenschaft bei den U19-Junioren. Hochklassige Mannschaften von der Bezirksliga bis zur 3. Liga und große Nachwuchsnamen treffen direkt aufeinander.

Das Turnier in Ergenzingen startet am Samstag, dem 4. Juli. Um 11.00 Uhr beginnt der Tag mit einem Einlagespiel der TuS U17 gegen den SGV Freiberg. Ab 13.15 Uhr entfaltet sich der Kampf um den Titel bei den Herren mit Top-Fußball. Im ersten Halbfinale misst sich der Bezirksligist TuS Ergenzingen mit dem Regionalligisten SC Freiburg U23. Das zweite Halbfinale wird um 14.40 Uhr zwischen dem Drittligisten VfB Stuttgart II und dem Oberligisten SSV Reutlingen ausgetragen. Die Teams spielen jeweils über eine Dauer von 2 x 35 Minuten, eine Verlängerung gibt es nicht. Wenn diese Ligen aufeinandertreffen und sich der TuS mit den Top-Teams misst, ist für intensiven Fußball gesorgt.

Rückkehr bekannter Gesichter und feierlicher Ausklang

Beim Bitzer Cup sind bekannte Gesichter mit einer TuS-Vergangenheit dabei. Nico Willig coacht erfolgreich den Drittligisten VfB Stuttgart II. Zudem ist Marcel Sökler am Start, ein Torgarant mit rund 200 Treffern in der Regional- und Oberliga. Sökler gewann bereits 2023 den Bitzer Cup mit dem FC 08 Villingen und tritt nun wieder mit dem SSV Reutlingen an. Neben dem sportlichen Geschehen bietet der Samstag um 16.00 Uhr einen ShowAct von Kristinas Kleine Tanzschule. Nach den Halbfinals folgt um 16.30 Uhr das Spiel um Platz 3 der Verlierer, ehe um 18.00 Uhr die Gewinner im Finalspiel aufeinandertreffen. Der Tag endet mit der Siegerehrung um 19.20 Uhr vor der Haupttribüne und der anschließenden Sommer Nachts Party ab 19.30 Uhr.

Die Stars von morgen am Sonntag

Am Sonntag, dem 5. Juli, steht der Top-Nachwuchs im Mittelpunkt. Beim Bitzer Cup der Junioren (U19) zeigen die nächsten Profis mit großen Namen ihr Talent, Tempo und echte Leidenschaft hautnah. Der Tag beginnt um 10.00 Uhr mit einem Einlagespiel zwischen der TuS U19 und der TSG Balingen. Die Halbfinals starten um 12.15 Uhr mit der Begegnung Borussia M’Gladbach gegen den SC Freiburg, gefolgt vom Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05 um 13.45 Uhr. Auch hier beträgt die Spielzeit 2 x 35 Minuten ohne Verlängerung. Nach dem ShowAct vom TuS Turnen um 15.10 Uhr spielen die Verlierer um 15.30 Uhr um Platz 3. Das große Finalspiel der Halbfinalsieger ist auf 17.00 Uhr angesetzt, gefolgt von der Siegerehrung vor der Haupttribüne um 18.20 Uhr.

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