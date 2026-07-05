Bitzer-Cup der U19: SC Freiburg feiert packenden Turniersieg

Im ersten Halbfinale standen sich der Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg gegenüber. Die Freiburger zeigten eine starke Leistung und zogen mit einem 2:0-Erfolg in das Endspiel ein. Das zweite Halbfinale entwickelte sich zu einem packenden Duell zwischen dem amtierenden DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05. Nach der regulären Spielzeit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Hier behielten die Mainzer die Nerven und setzten sich knapp mit 8:7 durch.

VfB Stuttgart entscheidet das kleine Finale für sich

Im Spiel um Platz drei kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. In diesem engen Match mobilisierten die beiden U19-Mannschaften noch einmal alle Kräfte. Am Ende entschied ein einziges Tor die Partie zugunsten der Stuttgarter, die das Spiel knapp mit 1:0 gewannen.

Souveräner Erfolg des SC Freiburg im Endspiel

Das anschließende Finale bot den Zuschauern ein intensives Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freiburg und dem FSV Mainz 05. Der SC Freiburg dominierte die Begegnung über die gesamte Spielzeit von 70 Minuten. Mit einem deutlichen 4:0-Sieg ließ das Team den Mainzern keine Chance und feierte den verdienten Turniersieg in Ergenzingen.

Am gestrigen Samstag fand der Bitzer Cup der Herren statt.

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