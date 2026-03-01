Bittersüßer Auftakt: TSG Hofherrnweiler scheitert an zwei Elfmetern

– Foto: Thomas Nast

Im ersten Verbandsliga-Spiel des Jahres 2026 empfing die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach das Spitzenteam FC Holzhausen im heimischen FRITZ-Sportpark. Nach 90 intensiven Minuten musste sich das Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder mit 1:2 beugen. Trotz dieser knappen Niederlage können sich die Verantwortlichen auf eine vielversprechende Rückrunde freuen.

Der Jubel der Gäste hatte sich gelegt, da hatte Julian Köhnlein die passende Antwort. Nach einem Eckball von Nico Zahner auf den langen Pfosten spielte Damjan Bucan den Ball gefühlvoll in den Fünfmeterraum auf Julian Köhnlein. Dieser stand mit dem Rücken zu FCH-Schlussmann Julian Hauser und schob den Ball mit der Hacke ins rechte Eck. Ein sehenswerter Treffer zum 1:1.

Patrick Faber brachte mit Darius Tabatabai einen seiner Winterneuzugänge von Beginn an. Kilian Kuntz und Enhar Jonus mussten erstmals auf der Bank Platz nehmen. Ansonsten vertraute er den Spielern, die im alten Jahr für eine erfolgreiche Vorrunde sorgten. Die Partie gegen das Spitzenteam aus Holzhausen begann rasant. Bereits nach neun Minuten entschied Schiedsrichter John Bender auf Strafstoß für die Gäste. Tim Steinhilber ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen und brachte seinen FCH mit 0:1 in Front.

In der Folgezeit hatte die TSG mehr vom Spiel. Zwingend wurde es jedoch nicht. Silas Kurz, Julian Köhnlein und Jermaine Ibrahim versuchten ihr Glück, jedoch ohne Erfolg. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gäste nochmals eine nennenswerte Aktion. Letztendlich ging es beim Stande von 1:1 in die Kabinen.

Für die zweite Hälfte hatte sich die TSG einiges vorgenommen, doch bereits nach wenigen Minuten sorgte ein Pfiff von John Bender für Aufruhr. Marc Wagemann sah nach einem Foul die Rote Karte. Holzhausen bekam den nächsten Elfmeter. Tim Steinhilber ließ sich die Chance wieder nicht nehmen und erzielte das 1:2. Patrick Faber reagierte und brachte mit Yusuf Baran einen defensiveren Spieler. Für ihn musste Jermaine Ibrahim weichen.

In Unterzahl tat sich die TSG schwer. Holzhausen hatte von nun an mehr vom Spiel. Die TSG versuchte durch Konter Nadelstiche zu setzen, jedoch ohne Erfolg. Am Ende musste die TSG eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Doch trotz des Spielausgangs zeigte die Elf aus der Weststadt phasenweise attraktiven Fußball und stellte einmal mehr unter Beweis, dass in dieser Truppe großes Potenzial steckt.

Bereits am kommenden Samstag (7. März) hat die Faber-Elf die Chance auf Wiedergutmachung. Um 14 Uhr treten die Mannen um Kapitän Nico Zahner bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall im OPTIMA-Sportpark an.