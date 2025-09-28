„Bitterster Moment meiner Laufbahn“: TuS-Trainer Matern frustriert

Der TuS Harsefeld erlebt in Bornreihe einen ganz bitteren Nachmittag. Nach der 3:1-Führung kommt es ganz dick. Der 8. Spieltag der Landesliga Lüneburg im Überblick

„Wir sind in beiden Halbzeiten jeweils nach 15 Minuten besser ins Spiel gekommen, haben aber verdient verloren“, sagt Stades Cheftrainer Matthias Quadt, für dessen Team als Vorletzter der Druck vor den direkten Kellerduellen wächst. „Wir wissen, dass jetzt die Spiele kommen, wo wir punkten müssen.“

Die Stader erwischten einen denkbar schlechten Start und mussten schon ab der dritten Minute einem Rückstand hinterherlaufen, als Justin Kuchinke am Rande der Legalität den Zweikampf gegen Jannik Holthusen gewann und zur Gästeführung vollstreckte (3.).

Weil den Ahlerstedtern nur elf Akteure aus dem Landesliga-Kader zur Verfügung standen, schrieben die Geschichten des Spiels vor allem die Aushilfsspieler. Während Zweitherren-Torhüter Vincent Augustin die Hochkaräter Treubunds entschärfte, legte sein eingewechselter Teamkollege Justin Allers den späten Siegtreffer vor. Ausgerechnet U19-Leihgabe Noah Kirsch, der in Lüneburg wohnt und direkt an die Uelzener Straße reiste, schoss A/O mit viel Willenskraft zum 1:0-Erfolg (84.). „Wir tun uns hier auf einem schwer zu bespielenden Platz immer schwer, von daher war das ein wichtiger Kampfsieg“, sagt Trainer Kevin Speer, für den Top-Torjäger Enes Badur aufgrund eines Nasenbeinbruchs ausfiel. „Es ist bitter, dass wir momentan mehr verletzte als fitte Spieler haben.“ Tor: 0:1 (84.) Kirsch. Nächstes Spiel: A/O - D/A II (Fr., 3. Oktober, 15 Uhr, Bezirkspokal).

Obwohl der FC Heidetal zwischenzeitlich den Anschlusstreffer erzielte, verbuchen die Kehdinger den siebten Sieg im achten Spiel. „Wir haben es zwar nicht geschafft, an unsere Leistungsgrenze zu kommen, nehmen die drei Punkte aber gerne mit“, sagt Teamchef Benjamin Zielke. In der Vergangenheit sah D/A II gegen vermeintlich schwächere Teams oft nicht gut aus. Tore: 0:1 (17.) Ferreira Ribeiro, 0:2 (53.) Steffens, 1:2 (67.) Siegler, 1:3 (87.) Steffens. Nächstes Spiel: A/O - D/A II (Fr., 3. Oktober, 15 Uhr, Bezirkspokal).