Bitteres Unentschieden für Winti-United von Samet Kilic · Heute, 08:09 Uhr · 0 Leser

Am Samstagabend um 18:00 Uhr empfing SC Winterthur United den FC Bülach 2 auf dem Sportplatz Talgut. Die Sonne schien, es war warm, ein wunderschöner Abend. Doch die Stimmung war ernst. Für Winti-United war klar: Nur ein Sieg reicht. Alles andere bedeutet Abstieg in die 4. Liga. Beide Teams begannen vorsichtig. Keiner hatte klar die Oberhand, grosse Chancen blieben auf beiden Seiten aus. Vereinzelte Möglichkeiten gab es, aber wirklich gefährlich wurde es selten.

Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte Winti-United etwas mehr vom Ball. Doch es reichte nicht für ein Tor. Mit einem 0:0 ging es in die Pause, ein ausgeglichenes, aber noch offenes Spiel. Nach dem Seitenwechsel machte FC Bülach 2 mehr Druck und hatte mehr Ballbesitz. In der 50. Minute fiel das 0:1. Die Gäste starteten einen Angriff über die rechte Seite, spielten den Ball in die Mitte und der linke Flügelspieler stand völlig frei. Er musste nur noch einschieben. Ein schmerzhafter Moment für Winti-United. Doch das Team gab nicht auf. Die Mannschaft presste höher, machte mehr Druck und kam zu mehreren Chancen. Der Ball wollte aber einfach nicht fallen.