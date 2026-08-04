Bitteres Pokalaus: Vilzing gibt's aus der Hand – Weiden landet Coup DJK verliert gegen Landesligist Dingolfing trotz 2:0-Pausenführung im Elfmeterschießen +++ Lam muss sich Eichstätt beugen +++ Wasserwerkler zwingen Regionalligist Ansbach in die Knie von Florian Würthele · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

Paul Grauschopf und die DJK Vilzing müssen im Verbandspokal frühzeitig die Segel streichen. – Foto: Imago/Zink

Damit war nicht zu rechnen! Die DJK Vilzing ist in der zweiten Runde des Bayerischen Toto-Pokals ausgeschieden. Eigentlich hatte der Regionalligist am Dienstagabend zunächst alles im Griff, zu Gast beim Landesligisten FC Dingolfing. Nach einer dominanten ersten Halbzeit führte die Kirschbaum-Truppe verdient mit 2:0. Doch der Underdog kämpfte sich zurück ins Spiel, glich kurz vor Schluss zum 2:2 aus und hatte im Elfmeterschießen schließlich das bessere Ende für sich.



Auch für den Vilzinger Landkreis-Kollegen SpVgg Lam endet die diesjährige Pokalreise. Trotz einer wirklich starken Vorstellung quittierte die Kowalski-Elf gegen den VfB Eichstätt eine 1:3-Heimniederlage. Der Landesligist machte dem zwei Klassen höher spielenden Gast das Leben lange Zeit richtig schwer. Erst mit der Schlusssirene fiel die Entscheidung.



Jubeln durfte hingegen die SpVgg SV Weiden. Die Wasserwerkler landeten einen Coup und zwangen die klassenhöhere SpVgg Ansbach – trotz eines 1:2-Halbzeitrückstandes – mit 3:2 in die Knie. Brand, Fenninger und der kurz zuvor eingewechselte Pühler erzielten die Tore für den Bayernligisten, der damit im Pokal-Achtelfinale steht.



Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum hatte sich vorab gewünscht, dass das Match nicht zu einem Pokalfight avancieren würde. Doch genau das trat ein. Dabei hatte zur Halbzeit alles für einen souveränen Pokalerfolg des Regionalligisten gesprochen. Martin Mihaylov köpfte eine Freistoßflanke von Fambo zum frühen 0:1 ein (7.). Landesligist Dingolfing versteckte sich vor 420 Zuschauern nicht, dennoch waren die Gäste im weiteren Verlauf der ersten Hälfte spielbestimmt. Sie störten den Gegner früh, pressten hoch und konnten in der Nachspielzeit nachlegen. Erol Özbay verwertete eine erneute Fambo-Flanke per „one-touch“.



Wieder spannend wurde es in der 62. Minute. Ausgerechnet der Ex-Vilzinger Ben Kouame ließ nach einem weiten Steckpass DJK-Keeper Eutinger stehen und traf zum 1:2. In der Folge plätscherte das Geschehen ein wenig vor sich hin, ehe das Spiel Richtung Crunch-Time nochmal Fahrt aufnahm. Zittern war angesagt im Vilzinger Lager! Kurz nach Anbruch der Nachspielzeit durften schließlich erneut die Niederbayern jubeln. Ein Freistoß wurde weit in die Box geschlagen und Jannik Bauer netzte zum vielumjubelten 2:2 ein. Es ging ins Elfmeterschießen. Dort waren neun der zehn Schützen erfolgreich. Einzig Vilzings Jakob Zitzelsberger zeigte Nerven und schoss rechts vorbei. Das Aus für die Schwarzgelben, die den Gastgeber nach einer souveränen ersten Halbzeit zurück ins Spiel kommen ließen.





„Wir haben es mehrfach verpasst, das 3:0 nachzulegen. Ab der 65., 70. Minute haben wir es dann bei der Hitze nicht mehr geschafft, den Hebel richtig umzulegen. Zwar haben wir nicht allzu viel zugelassen, doch ein Comeback des Gegners war eben noch möglich. Dann kommt es, wie es kommt. So ist Fußball. Wir werden den Rückschlag wegstecken und uns ab Donnerstag auf Fürth vorbereiten“, so ein enttäuschter Vilzinger Trainer Thorsten Kirschbaum. „Unglaublich! Wenn man zur Pause gegen einen Regionalligisten 0:2 hinten liegt, ist die Messe normalerweise gelesen. Wie die Jungs dann in der zweiten Hälfte aufgetreten sind, war bockstark. Wir haben eine Top-Leistung gebracht und dürfen uns über einen historischen Erfolg freuen“, jubelte auf der Gegenseite Dingolfings Coach Thomas Seidl.















Schade, SpVgg Lam! Die Pokalreise der „Osserbuam“ endet in der zweiten Runde. Schade auch deshalb, weil für den Landesligisten durchaus was drin gewesen wäre gegen den Viertligisten aus Eichstätt. Von Trainertalent Lorenz Kowalski hervorragend auf den Gegner eingestellt, spielte Lam vor gut 300 Fans eine top erste Halbzeit. Immer wieder brachten die schnellen SpVgg-Stürmer die Abwehrkette der Altmühlstädter in Bredouille. Zu einem Torerfolg wollte es aber nicht reichen. Chancen wären da gewesen. David Iglhaut (13.) und Markus Koller (26.) hatten die Führung für den Underdog auf dem Fuß.



Stattdessen schlugen nach dem Seitenwechsel die Gäste zu, die sich erst am gestrigen Montag von Cheftrainer Steffen Israel getrennt hatten. Moritz Gündling per Kopf (55.) und Aurel Kuqanaj aus der Distanz (65.) stellten auf 0:2. Doch die Bayerwäldler steckten nicht auf. Der agile Koller vergab zunächst zwei weitere Möglichkeiten, ehe Luca Schmid sehenswert zum 1:2-Anschluss traf. Sein wohl als Flanke gedachter Ball wurde länger und länger und senkte sich genau ins lange Toreck (79.). Ein Traumtor! Lam kämpfte jetzt verbissen, kassierte jedoch weit in der Nachspielzeit den finalen Todesstoß durch Jonas Perconti. Trotzdem war's eine richtig starke Vorstellung der SpVgg, die einen effizienten Regionalligisten Paroli bieten konnten.



Bei Lams Übungsleiter Lorenz Kowalski hielten sich nach dem Spiel Stolz auf das Geleistete und Enttäuschung die Waage: „In der ersten Halbzeit verteidigten wir sehr diszipliniert. Eichstätt fand keine richtigen Lösungen dagegen. Leider konnten wir unsere zwei, drei guten Umschaltmomente nicht nutzen. Hier wäre die Führung auf jeden Fall möglich gewesen. Im zweiten Durchgang gerieten wir mit 0:2 in Rückstand, haben aber den Kopf nicht hängen lassen und Eichstätt vor Probleme gestellt. Nach dem Anschlusstreffer haben wir es leider nicht mehr geschafft, noch das Elfmeterschießen herbeizuführen. Unterm Strich können wir stolz auf uns sein, auch wenn trotzdem ein weinendes Auge dabei ist, weil ein Sieg nicht mal unverdient gewesen wäre“, fasste Kowalski zusammen.









„Pokalsensation perfekt!“, jubelte Weidens Chefanweiser Michael Riester kurz nach Spielende. Seiner Mannschaft ist tatsächlich die große Überraschung geglückt. In einem kurzweiligen Pokalspiel ging der Bayernligist an seine Grenzen und ließ sich auch von einem 1:2-Rückstand zur Pause nicht unterkriegen. Diese Moral seiner Spieler lobte auch Riester: „Vor allem die Art und Weise, nach einem 1:2-Rückstand nochmal zurückzukommen, war schon sehr stark. Wir mussten wie erwartet viel leiden, waren aber sehr diszipliniert in unserem Vorhaben mit und ohne dem Ball und haben unser Spiel angenommen. Der Sieg hat viel Kraft und Energie gekostet, jeder ging an seine Grenze. Da wir am Freitag schon das nächste Spiel haben, sehe ich aber mehr die Leidenschaft und das Selbstvertrauen aus diesem Sieg, anstatt die schweren und müden Beine.“