Bitteres Pokalaus in abendlicher Gluthitze

Leider hatte jedoch Geras bester Mann, Torhüter Christoph Haase, einige starke Argumente dagegen...
BERICHT des FC Saalfeld
Die zweite Halbzeit sah eine dominantere Heimelf. Bei den Gästen war mit zunehmender Spielzeit zu spüren, dass die Kräfte schwanden. Ein gefährlicher Standard von Kaldeborn, eine Großchance von Kleyla nach Vorarbeit von Moiseienko und in der 55. Minute die Gelegenheit für Stake zum Führungstreffer ließen die Fans hoffen, doch es fehlte jeweils die letzte Konsequenz im Abschluss. Nach einigen Standards der Gäste verflachte die Partie etwas und beiden Teams fehlte die Präzision im Angriffsspiel. Da im Pokal jedoch ein Sieger ermittelt werden muss, ging es in die Verlängerung. Dort hatte der FCS die gefährlicheren Aktionen, doch die frischen Kräfte Hook und Abdulhadi konnten gute Möglichkeiten nicht nutzen. Kurz vor Ende hatte Abdulhadi nach einem tiefen Ball die größte Gelegenheit, doch der überragende Haase im Gästetor kratzte den Ball um den Pfosten.
Auf der Gegenseite hielt Onyshchenko im Saalfelder Tor ebenfalls zweimal stark, als beide Teams den Lucky Punch suchten. Nach 120 Minuten stand es jedoch wie in der Vorwoche 1:1 und das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Dort zeigte sich Gera eiskalt und Keeper Haase blieb gleich zweimal Sieger im Duell mit den Saalfelder Schützen. Damit zieht Wismut in die nächste Runde ein – für die FCS-Elf bleibt die bittere Erkenntnis, dass an diesem Abend das glücklichere Team gewann.