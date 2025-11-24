Bitteres Pokal-Aus: VfB 03 Hilden zwischen Stolz und Schmerz

So weit nach vorne schauen die VfB 03-Fußballer im Moment noch nicht, eher geht der Blick zurück auf gut 90 Minuten leidenschaftlichen Kampf um jeden Zentimeter Boden auf dem Naturrasen des Jahn-Stadions. „Beide Mannschaften waren sehr nervös, beide haben eine aufopferungsvolle Leistung geboten“, sagt Pascal Weber und fährt fort: „Am Ende kann im Pokal nur eine Mannschaft siegen – wir waren es leider nicht. So ist es eben im Pokal: Es gibt nur einen Gewinner und einen Sieger und kein Rückspiel, in dem man noch mal etwas gutmachen kann.“ An der Enttäuschung ändert diese Erkenntnis wenig. Gleichwohl versucht sich Weber, der den Treffer zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung erzielte, in einer sachlichen Analyse. „Natürlich überlegt man, ob man mehr hätte geben können, denkt über die eine oder auch andere Situation nach. Es gab so ein paar Entscheidungen, da fragt man sich: Welche waren richtig, welche falsch? Hätte ich trotz meiner muskulären Probleme weiter auf die Zähne beißen und mich nicht auswechseln lassen sollen? Dann hätte ich jetzt aber vielleicht einen Muskelfaserriss.“

