Hilden scheiterte im Pokal an St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt
Bitteres Pokal-Aus: VfB 03 Hilden zwischen Stolz und Schmerz
Das Schneider-Team verpasst nicht nur die Finalteilnahme im Niederrheinpokal, sondern auch die historische Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal.
Das bittere Aus im Viertelfinale des Niederrheinpokals hängt den Fußballern des VfB 03 noch nach. Tim Schneider ahnte bereits kurz nach dem Abpfiff, dass ihn eine schlaflose Nacht erwartet. Der Hildener Chefcoach stellte fest: „Das wird mir sicher noch eine Woche über die Bettdecke krabbeln.“ Kein Wunder, denn die Niederlage seiner Mannschaft beim SC St. Tönis war nicht nur knapp, sondern bedeutete auch das Ende des Traums vom Finaleinzug und der Chance auf das Erreichen der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal.