Bitteres Pokal-Aus: Oberligist Türkspor Neckarsulm unterliegt 1:6

In der 3. Runde vom WFV-Pokal gastierte Oberligist Türkspor Neckarsulm beim Verbandsligisten FSV Hollenbach. Die Partie begann aus Sicht der Gäste durchaus verheißungsvoll, denn bereits in der 6. Spielminute gelang die Führung. Pascal Sohm traf in der 6. Minute zum 0:1 und sorgte für einen gelungenen Start in dieses Duell. Die Freude hielt jedoch nicht lange an, da die Gastgeber rasch eine Antwort fanden. In der 17. Minute glich Felix Limbach in der 17. Minute zum 1:1 für den FSV Hollenbach aus.

Nach dem Ausgleich übernahmen die Einheimischen zunehmend das Geschehen auf dem Rasen. Für Türkspor Neckarsulm entwickelte sich die Begegnung immer schwieriger. In der 32. Minute folgte der nächste Dämpfer, als Juan Faßbinder in der 32. Minute das Tor zum 2:1 für den FSV Hollenbach erzielte. Mit diesem knappen Rückstand ging es schließlich für das Team in die Pause, wo man sich für den zweiten Durchgang noch einmal viel vorgenommen hatte.

Deutliche Verhältnisse im zweiten Durchgang

Die Hoffnung auf eine Wende erfüllte sich nach dem Seitenwechsel allerdings nicht. Stattdessen schlug die Heimelf nach der Pause im Doppelschlag zu. Zunächst erhöhte Inas Music in der 54. Minute auf 3:1, ehe nur zwei Minuten später Jonas Limbach in der 56. Minute das 4:1 nachlegte. Die Partie war damit vorzeitig entschieden, doch die Tore fielen weiter. André-Dennis Croitoru schraubte das Ergebnis in der 69. Minute auf 5:1 hoch. Den Schlusspunkt unter diesen gebrauchten Tag setzte Peter Engelmann in der 78. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Am Ende bedeutete das deutliche 1:6 das bittere Aus im WFV-Pokal.

Neuausrichtung nach der Enttäuschung

Das deutliche Ergebnis schmerzt, doch viel Zeit zum Trauern bleibt dem Verein nicht. Nach dem Ausscheiden aus dem WFV-Pokal gegen den FSV Hollenbach muss das Debakel baldmöglichst abgehakt werden. Die sportliche Verantwortung liegt nun darin, die richtigen Lehren aus den aufgetretenen Fehlern zu ziehen und die Köpfe der Spieler wieder aufzurichten.