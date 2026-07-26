Bitteres Pokal-Aus in der Nachspielzeit Atlas verpasst Derby nach spätem Doppelschlag von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Bis in die Schlussminuten durfte der SV Atlas Delmenhorst vom Weiterkommen träumen. Nach der Führung durch Sören Rohwedder verteidigten die Gäste ihren Vorsprung leidenschaftlich, ehe Drochtersen/Assel die Partie in der Nachspielzeit mit zwei Treffern noch drehte.

Der Pflichtspielauftakt begann für den SV Atlas vielversprechend. Gegen den etablierten Regionalligisten aus Drochtersen hielt die Mannschaft von Trainer Key Riebau defensiv diszipliniert dagegen und setzte immer wieder eigene Akzente. In der 23. Minute belohnte sich der Aufsteiger für seinen engagierten Auftritt. Sören Rohwedder brachte die Delmenhorster mit dem 1:0 in Führung und sorgte dafür, dass Atlas lange vom Einzug in die zweite Pokalrunde träumen durfte. Mit großem Einsatz verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung und ließen den Favoriten über weite Strecken nicht zur Entfaltung kommen.

Doppelschlag in der Nachspielzeit entscheidet die Partie Als sich bereits alles auf einen Delmenhorster Erfolg einzustellen schien, schlug Drochtersen/Assel in der Nachspielzeit eiskalt zu. Tim Sanne erzielte in der 90. Minute den Ausgleich und leitete damit eine dramatische Schlussphase ein. Nur wenige Augenblicke später folgte der nächste Rückschlag für den Oberliga-Meister der Vorsaison. Jan Wulff traf ebenfalls in der Nachspielzeit zum 2:1 und besiegelte damit das Aus des SV Atlas im Krombacher Niedersachsenpokal.