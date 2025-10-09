Bitteres Pokal-Aus an der Lohmühle

Der SC Weiche Flensburg 08 hat erneut den Sprung ins Halbfinale des SHFV-Landespokals verpasst. Vier Tage nach dem kräftezehrenden 5:3-Spektakel gegen den SV Meppen verlor die Mannschaft von Trainer Tim Wulff am Mittwochabend beim VfB Lübeck mit 1:3. Vor 1.920 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle reichten den Gastgebern weniger als zehn Minuten, um die Partie zu ihren Gunsten zu drehen.

Die Flensburger starteten stark. Nach einem Standard von René Guder köpfte Maksym Tytarenko früh zur 1:0-Führung ein (9.). Marcel Cornils verpasste wenig später das mögliche 2:0, ehe die Begegnung kippte. Nach einem umstrittenen Strafstoß, den Antonio Verinac verwandelte (27.), drehte der Titelverteidiger auf. Fabian Istefo (29.) und Manuel Farrona Pulido (32.) trafen in kurzer Folge und stellten auf 3:1.

„Wir kommen gut ins Spiel und führen. Dann haben wir eine schlechte Phase von zehn Minuten. Da haben wir vieles nicht gut gemacht“, sagte Tim Wulff. Für Weiche sei es ein bitterer Abend gewesen. „Nach dem 1:3 hatten wir uns zur Halbzeit viel vorgenommen. Wir hatten dann auch viel Ballbesitz, aber kaum eine klare Torchance.“

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Flensburg weitgehend das Geschehen, ohne jedoch zwingend zu werden. Ole Wagner prüfte Lübecks Torhüter Phillip Diestel aus der Distanz, Obinna Iloka und Moritz Göttel vergaben weitere Möglichkeiten. Der VfB verteidigte konzentriert und ließ sich auch durch zunehmende Härte und Unterbrechungen nicht aus dem Konzept bringen.

Lübecks Trainer Guerino Capretti lobte die Entschlossenheit seiner Mannschaft: „Wir freuen uns, dass wir gegen den stärksten Gegner, der im Lostopf war, weitergekommen sind. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft von Beginn an da war. Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir die Intensität hochgehalten haben. Unsere Innenverteidigung hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Weiches bester Akteur war Torhüter Christian Rust, der weitere Gegentore verhinderte. Trotz kämpferischer Leistung blieb die Offensivwirkung insgesamt zu gering, um das Spiel noch zu drehen.

Für den SC Weiche Flensburg 08 geht es bereits am Samstag weiter. Dann steht der 14. Spieltag in der Regionalliga Nord an – mit dem Gastspiel bei der FSV Schöningen im Elmstadion. Dort will die Mannschaft Wiedergutmachung betreiben und den Fokus wieder auf den Ligaalltag richten.

VfB Lübeck – SC Weiche Flensburg 08 3:1

VfB Lübeck: Phillip Diestel, Marvin Thiel, Luca Menke, Yehor Melenivskyi, Fabian Istefo, Rohin Shivani (79. Noah Andreas), Bjarne Pfundheller, Nemo Semjon Philipp (76. Mika Lehnfeld), Dardan Karimani (62. Ali Wissam Abu-Alfa), Manuel Farrona-Pulido (76. Mikail Polat), Antonio Verinac (83. Ramiz Demir) - Trainer: Guerino Capretti

SC Weiche Flensburg 08: Christian Rust, Theo Behrmann, Marshall Faleu, Kevin Ntika Bondombe, Ole Wagner, Raul Celotto (77. Bjarne Schleemann), Dominic Hartmann, Maksym Tytarenko (53. Obinna Iloka), Ibrahim Bashiru Ali (46. Moritz Göttel), Marcel Cornils (65. Randy Gyamenah), René Guder - Trainer: Tim Wulff

Schiedsrichter: Jan-Ole Ehlers - Zuschauer: 1920

Tore: 0:1 Maksym Tytarenko (10.), 1:1 Antonio Verinac (27. Foulelfmeter), 2:1 Fabian Istefo (28.), 3:1 Manuel Farrona-Pulido (32.)