Bitteres Lehrgeld für Weyhe: Esperke eiskalt dank Stichnoth-Dreierpack

Weyhe musste sich Esperke geschlagen geben – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Trotz Feldüberlegenheit steht der SV Weyhe beim SV Esperke am Ende mit leeren Händen da. Die Hausherren nutzen ihre Chancen und einen Platzverweis in der Schlussphase gnadenlos aus.

Der SV Weyhe muss in der Bezirksliga weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Am 2. Spieltag unterlag der Aufsteiger beim SV Esperke mit 0:3. Während die Gastgeber mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen Traumstart erwischten, zahlten die Gäste erneut bitteres Lehrgeld.

Dabei entwickelte sich im ersten Durchgang zunächst ein Spiel auf ein Tor: Die Gäste aus Weyhe präsentierten sich spielbestimmend, hatten viel Ballbesitz und erspielten sich durch Dominik Lindenborn (20.) die erste gute Chance. Auf der Gegenseite deutete Esperke nach einer Trinkpause bei einem Lattentreffer im Anschluss an eine Ecke erstmals Torgefahr an. Kurz vor der Pause geriet das Team von Dominik Mahn schließlich auf die Verliererstraße: Lennart Kirsch kam im eigenen Strafraum einen Schritt zu spät – den fälligen Foulelfmeter verwandelte Jarmo-Fritz Stichnoth in der 37. Minute sicher zur 1:0-Führung für die Hausherren.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Weyhe kontrollierte den Ball, ließ im letzten Drittel jedoch die nötige Durchschlagskraft vermissen. Zwei gefährliche Freistöße von Luke Schierenbeck (60., 65.) verfehlten das Ziel nur knapp. In der 75. Minute bot sich die Riesenchance zum Ausgleich, als Jesse Wieczorek seinen Teamkollegen Christian Wiesner auf Reise schickte, Esperkes Schlussmann jedoch im letzten Moment rettete.

In einer turbulenten Schlussphase brach den Gästen schließlich die offene Absicherung das Genick. Nach einem Ballverlust lief Weyhe in einen Konter, bei dem Torhüter Alexander Tedsen im Eins-gegen-eins die Notbremse zog und mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Den anschließenden Freistoß nutzte Jarmo-Fritz Stichnoth (87.) direkt zum 2:0, ehe derselbe Akteur nur wenig später gegen die komplett aufgelöste Defensive den 3:0-Endstand markierte (90.) und seinen Dreierpack schnürte.

Weyhe-Coach Dominik Mahn ordnete das Spiel nach dem Abpfiff wie folgt ein: „Über weite Strecken waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hatten viel Ballbesitz. Trotz einer ordentlichen Leistung war es für uns ein bitterer Nachmittag, an dem wir erneut Lehrgeld zahlen. Wir müssen uns noch daran gewöhnen, wie effektiv unsere Unachtsamkeiten in dieser Liga bestraft werden. Unter dem Strich kann man den Jungs aber keinen Vorwurf machen, denn der Einsatz stimmte. Leider müssen wir uns das Spielglück noch etwas mehr erzwingen – damit wollen wir nächste Woche anfangen.“

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 2 2-0-0 10:0 6

2. TuS Wagenfeld 1908 2 2-0-0 9:2 6

3. SC Twistringen 2 2-0-0 8:1 6

4. SV Esperke 1929 2 2-0-0 4:0 6

5. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 2 1-0-1 4:1 3

6. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 2 1-0-1 4:3 3

7. FC Sulingen 2 1-0-1 3:2 3

8. TV Neuenkirchen 2 1-0-1 3:3 3

9. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 2 1-0-1 3:4 3

10. SV Germania Helstorf 2 1-0-1 2:3 3

11. TuS Leese 1912 2 1-0-1 3:6 3

12. RSV Rehburg 2 1-0-1 4:8 3

13. TuS Sudweyhe 2 0-0-2 1:5 0

14. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 2 0-0-2 0:6 0

15. SG Hoya (Auf) 2 0-0-2 1:8 0

16. SV Weyhe (Auf) 2 0-0-2 0:7 0