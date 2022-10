Bitteres „Last-Second-Remis”

Die Zuschauer im Kappenberger Sportzentrum in Cham sahen am vergangenen Sonntag ein intensives Aufeinandertreffen zwischen dem heimischen ASV und dem Gast aus Stätzling. Auch an Toren mangelte es in der Partie der Landesliga Bayern Süd nicht. Den Anfang machte der FC Stätzling mit zwei Treffern innerhalb der ersten zehn Minuten. Ein langer Ball über die Chamer Abwehrkette und das zögernde Verhalten beim Herauslaufen des ASV-Schlussmanns bot Kraus (4.) die Möglichkeit, nach umkurven von Lichina, den Ball nur noch ins leere Tor einzuschieben. In der neunten Minute brachte Kraus den Ball ins Zentrum, von wo aus er zunächst geklärt wurde, aber im Rückraum bei Koller landete und dieser die Kugel aus 18 Metern hoch im Tor versenkte. Der Chamer Anschlusstreffer war dann ein Ebenbild der Stätzlinger Führung. Geigers Freistoßflanke wurde per Kopf geklärt, fiel Steinhauser (13.) circa 17 Meter vor dem Tor vor die Füße, der den Ball direkt im Tor zum 1:2 unterbrachte. Cham wirkte nun etwas gefestigter, ohne jedoch zwingend überlegend zu sein. Stattdessen hatte man immer wieder mit der Geschwindigkeit von Kraus zu kämpfen, der stets mit langen Bällen auf den Flügel auf Reisen geschickt wurde. In der 28. Minute vereitelten Torhüter Lichina und Koller in Zusammenarbeit eine FC-Großchance und klärten gerade noch auf der Linie. Fast mit dem Pausenpfiff gelang der Heimmannschaft der 2:2 Ausgleichstreffer. Einen Freistoß von Vogl kurz hinter der Mittelline bugsierte Simon (40.) im Strafraum rückwärts zum Tor stehend im Fallen in die Maschen. Glück hatte der ASV nach Wiederanpfiff, als der Schiedsrichter Stätzling in einer Situation im Anschluss eines Freistoßes erst den fälligen Elfmeter verweigerte und der FC eine Zeigerumdrehung später eine weitere Unsicherheit von Schlussmann Lichina nicht ausnutzen konnte. Seitens der Chamer setzte Sülejmani (48.) einen direkten Freistoß aus 20m knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Cham übernahm nun immer mehr das Kommando und hatte durch Stahl die nächste dicke Möglichkeit. Krämer setzte zum Solo an, flankte anschließend in den Strafraum, wo Stahl den Ball per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte. Auch Mukulu versagten etwas später die Nerven, als er allein vor dem Torhüter den Ball nicht richtig traf. Dem ASV gelang es schließlich doch die Partie vollends zu drehen. Amberger wurde im Strafraum gefoult und Steinhauser (65.) verwandelte den Elfmeter sicher zur erstmaligen Führung. Mit Mann und Maus wurde der Vorsprung gegen anrennende Gäste verteidigt. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang dem starken Gäste-Akteur Kraus (80.+2) doch noch der 3:3 Ausgleich. Vorausgegangen war ein „dummes Foul“, wie es ASV-Trainer Schötz bezeichnete und ein langer Ball, den jener Kraus ins Tor köpfen konnte. „Der Ausgleich in letzter Sekunde schmerzt natürlich. Man muss aber auch ehrlicherweise gestehen, dass wir den Sieg aufgrund der vielen individuellen Fehler in der Defensive einfach nicht verdient gehabt hätten. Hier müssen wir in der kommenden Woche den Fokus darauflegen, um in der nächsten Begegnung wieder sicherer zu agieren“, so Schötz weiter.