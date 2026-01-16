Bitteres KFC-Debüt: Neuer Verteidiger verletzt raus

Und es war ein sehr bitteres und schmerzhaftes Debüt für den Japaner. Kurz vor der Pause wurde er zum Warmmachen geschickt. Zur zweiten Halbzeit war er für Seongsun You auf der rechten Seite eingewechselt worden. In seiner ersten Aktion blockte er einen Abschluss der Hausherren. Nach etwa 20 Minuten, in denen er keine großen Akzente setzen konnte, passierte es. Er gewann einen Zweikampf, legte sich den Ball am heranrauschenden Gegner vorbei und beide prallten mit den Knien aufeinander. Während der Gladbacher offenbar keine Schmerzen davontrug, blieb Noguchi liegen, hielt sich sein Knie und musste behandelt werden. Nach kurzer Begutachtung die bittere Nachricht an die Bank – der Neue muss wieder raus.

Ob es eine reine Vorsichtsmaßnahme war oder eine ernstere Verletzung dahintersteckt, ist noch unklar. Kurz vor Spielende stand Ibuki Noguchi allerdings mit bandagiertem Knie, aber auch mit einem Lächeln im Gesicht an der Seitenlinie und humpelte langsam und vorsichtig Richtung Kabine. KFC-Offensivkraft Adam Tolba war bereits in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Die Geschichte des Spiels ist derweil schnell erzählt. Nach einer knappen Viertelstunde gegenseitigen Abtastens schlugen die Gladbacher eiskalt zu. Nach einem Ballverlust in der Uerdinger Hintermannschaft hatte Stürmer Justin Adozi plötzlich den Ball auf dem Fuß. Er ließ sich nicht lange bitten und traf per Flachschuss. Vor der Pause legte Len Wörsdörfer doppelt nach. Den einzigen Treffer für den KFC erzielte Yasin-Cemal Kaya kurz nach der Pause per Strafstoß, danach spielte wieder nur die Borussia. Die Hintermannschaft des KFC machte dabei selten eine gute Figur.