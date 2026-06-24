Bitteres Hitze-Aus: Pokalfinals in Dahme/Fläming abgesagt

– Foto: Timo Babic

Wegen der Hitzewelle hat der Fußballkreis Dahme/Fläming die vier Pokalendspiele am Sonntag im Waldstadion in Ludwigsfelde abgesetzt. Da die Saison am 30. Juni endet, gibt es keine Nachholtermine. Der gastgebende Verein, der Ludwigsfelder FC, beglückwünscht seine erfolgreichen Finalisten und fordert im Sinne des Fairplays zwei Sieger pro Endspiel.

Es ist eine harte Nachricht für den Fußball: Der Fußballkreis Dahme/Fläming hat die vier Pokalendspiele, die am Sonntag, den 28. Juni, im Waldstadion in Ludwigsfelde stattfinden sollten, abgesetzt. Aufgrund der zu erwartenden Hitzewelle scheint es unmöglich, die Gesundheit aller Sportlerinnen, Sportler und Zuschauer zu gewährleisten. Auch der Samstag bringt keine Entlastung für den Spielbetrieb, da die Ü40 in Luckenwalde ebenfalls nicht spielen kann.

Das endgültige Aus ohne Nachholtermine

Besonders bitter ist die Absage, weil keine Nachholtermine angesetzt werden können. Der Grund hierfür ist der Terminkalender, da die Saison am 30. Juni inklusive aller eventuellen Spielerlaubnisse offiziell beendet ist. Den Mannschaften bleibt damit die Chance verwehrt, die Pokale in den verbleibenden Tagen auf dem Platz auszuspielen.

Die Forderung nach zwei Pokalsiegern

Trotz des abrupten Endes bleibt der Stolz über das Erreichte. Ein Glückwunsch geht vom Ludwigsfelder FC an die 2. Männer, die Ü32 und die Ü40, die allesamt die Endspiele erreicht und eine erfolgreiche Saison gespielt haben. Da die Leistungen aller Mannschaften honoriert werden sollten und müssen, hofft der Ludwigsfelder FC, dass im Sinne des Sports noch eine Entscheidung folgen wird. Im Sinne des Fairplays plädiert der Verein daher für zwei Sieger pro Finale.

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