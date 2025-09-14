 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Nico Götz (M., hier im Spiel gegen Pohlheim) sorgte für einige der seltenen Waldgirmeser Offensivvorstöße. © Peter Bayer
Nico Götz (M., hier im Spiel gegen Pohlheim) sorgte für einige der seltenen Waldgirmeser Offensivvorstöße. © Peter Bayer

Bitteres Hessenliga-Debüt für Dikeni bei Waldgirmeser 0:4

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist aus der Lahnauer versucht es in Walldorf mit einfachen Mitteln. Doch die reichen gegen leidenschaftliche Rot-Weiße nicht aus +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Waldgirmes
RW Walldorf

Mörfelden-Walldorf. Der SC Waldgirmes hat am achten Spieltag der Fußball-Hessenligasaison 2025/26 bereits seine sechste Niederlage hinnehmen müssen. Die ersatzgeschwächten Lahnauer unterlagen am Sonntag bei RW Walldorf verdient mit 0:4 (0:1).

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 014.9.2025, 20:09 Uhr
RedaktionAutor