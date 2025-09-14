Bitteres Hessenliga-Debüt für Dikeni bei Waldgirmeser 0:4

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mörfelden-Walldorf. Der SC Waldgirmes hat am achten Spieltag der Fußball-Hessenligasaison 2025/26 bereits seine sechste Niederlage hinnehmen müssen. Die ersatzgeschwächten Lahnauer unterlagen am Sonntag bei RW Walldorf verdient mit 0:4 (0:1).