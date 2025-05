🏁 Bitteres Heimspiel gegen Lohberg 🟡⚫

Dann der Schock in der 30. Minute: Unser Keeper Matze Koch verletzt sich bei einem unglücklichen Zusammenprall am Knie 🤕 – gute Besserung an dieser Stelle! 💛 Ohne zweiten Keeper musste Coach Mario selbst in den Kasten – und kassierte prompt das 1:2 aus knapp 30 Metern (34‘). Der Ball schlug genau unter die Latte ein – bitter! 🫣

Zur Halbzeit stand es 1:2 – wir waren noch im Spiel! Nach der Pause ging Emin Merzo ins Tor, Mario wieder in die Abwehr. Die Jungs wollten nochmal alles reinwerfen, doch Lohberg legte gnadenlos nach: Treffer in der 54. (1:3), 57. (1:4) und 61. (1:5) ließen die Moral bröckeln. 😞