Bitteres Gau-Odenheimer Aus im Elfmeterschießen

Der Traum vom Verbandspokal-Halbfinale ist geplatzt. Im Elfmeterschießen ist der TSV Gau-Odernheim beim FC Bienwald Kandel ausgeschieden. Damit steht der Verbandsliga-Zweite im März in der Runde der letzten Vier, während die Oberliga-Fußballer vom Petersberg vor allem mit Latte und Pfosten hadern werden.

Denn da landeten die Elfmeter von A-Junior Maximilian Mlaka und, beim insgesamt sechsten Gau-Odernheimer Schuss, Kapitän Jakob Friedrich. Auch Luca Dietrich hatte vergeben – und Leander Schmidt, der erneut für Daniel Diel ins Tor rotiert war, gegen Lirim Mustafa und Tim Dahl einen doppelten Rückstand wettgemacht. So ging es auch im Elfmeterschießen in die Verlängerung. Arianit Uka setzte dort den entscheidenden Treffer.

Der 6:5 (2:2, 2:2)-Sieg nach Elfmeterschießen für die Pfälzer ging, blickt man auf das Chancenverhältnis der regulären 90 Minuten, in Ordnung. In einer temporeichen, attraktiven ersten Halbzeit auf dem Kunstrasen im Bienwald, in der beide Mannschaften hoch angelaufen sind, hatte der TSV zweimal vorgelegt. Christopher Hahn traf nach Hannes Zundels weitem, noch verlängertem Einwurf (5.), Emre Gümüs setzte einen Flachschuss aus dem Rückraum in die Maschen (32.). Kandel glich im Konter nach einer Gau-Odernheimer Ecke durch Christopher Koch (12.) und durch Renaldo Balasa, der aus spitzem Winkel technisch stark ins lange Eck zielte (41.), aus.

In Durchgang zwei hielt Schmidt den TSV mit drei starken Paraden im Spiel. Auch eine Zeitstrafe gegen Emre Gümüs (58.) wegen Ballwegschießens überstanden die Gäste schadlos. Die Verlängerung verlief eher ereignisarm, es galt, den einen, entscheidenden Fehler zu vermeiden. Das gelang dem TSV im tiefen Defensivverbund nun. Gradi Nkunga hatte nach einem Standard den Lucky Punch, vergab aber aus kurzer Distanz. Im Elfmeterschießen trafen Noah Juricinec sowie, diesmal mit Alu-Unterstützung, Zundel und Nkunga.

„Es war ein wilder Pokalkampf“, sagt Trainer Florian Diel, „wir sind ganz gut reingekommen, haben aber einfach nicht gut verteidigt. Das 2:2 zur Pause war berechtigt. In der zweiten Halbzeit sind uns irgendwann die Felle davon geschwommen. Wir hatten einen überragenden Keeper, aber man hat auch gemerkt, dass wir einfach sehr müde sind. Wir haben uns in die Verlängerung gerettet, uns gesammelt und es dann gut kontrolliert.“

Debütant aus der eigenen A-Jugend

Spürbar war allerdings in Belel Meslem, Leart Rexhepi und Miles Hofmann das Fehlen von drei Offensiv-Alternativen, was Mlaka zu seinem Debüt bei der ersten Mannschaft verhalf. „Wir zollen jetzt dem langen Jahr Tribut“, sagt Diel. „Es war ein Fight bei der besten Offensive der Verbandsliga. Ich will den Jungs gar keinen Vorwurf machen, wir laufen auf der letzten Rille.“

Damit ist nach einem intensiven, aber stets fairen Spiel vor 465 Zuschauern die Gau-Odernheimer Siegesserie in Kandel gerissen. Und die Wiederholung des Halbfinal-Einzugs aus der Saison 2017/18 (0:1 gegen Alemannia Waldalgesheim) missglückt. Schon am Samstag (14.30 Uhr) steht das Hinrunden-Finale in der Oberliga bei Mitaufsteiger FV Dudenhofen an. Mit 22 Punkten ist der TSV im Ligaalltag mehr als im Soll. Das sollte helfen, das bittere Pokal-Aus zu verschmerzen.

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Juricinec, Friedrich, Radetz – Kundel, Breitenbruch (66. Maier), Kohlstadt (46. Dietrich), Dogan (46. Meininger) – Gümüs (81. Dimitrijevic) – Hahn (90. Mlaka), Nkunga.