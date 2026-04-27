Laxtens Finn Wilbers trifft zum 3:3, die Emsbürener Spieler stehen konsterniert, während die Gäste jubeln. Ein spätes Tor, das den Spielverlauf auf den Kopf stellte.

„Starker Spielstart von uns mit viel Druck nach vorne und präzisen Angriffen. Wir können oder müssen höher führen zur Halbzeit, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau“, bilanzierte Concordia-Coach Simon Thiering. Tatsächlich hatte seine Mannschaft die Partie im ersten Durchgang weitgehend kontrolliert und sich zahlreiche klare Situationen erarbeitet.

Emsbüren begann furios. Bereits in der 15. Minute traf Nico Seltier zur Führung, nur vier Minuten später glich Jakob Weber für Laxten aus. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Lutz. Berning (21.) und später Eike Gongoll (42.) sorgten für eine 3:1-Pausenführung.

Kräfte schwinden – Laxten kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel kippte das Momentum. Laxten suchte die Initiative, während Emsbüren sichtbar Kräfte einbüßte. „In der zweiten Halbzeit übernimmt Laxten mehr und mehr das Spiel, uns gehen etwas die Körner aus“, erklärte Thiering.

Erschwerend kam hinzu, dass mit Olli Niehof und Jonny Egbers zwei weitere Spieler im Laufe der Partie ausfielen. „Beide sind wesentliche Bestandteile und wichtige Säulen für unsere Stabilität zuletzt“, so Thiering.

Laxten nutzte die Phase, brachte mit Schmökel und Wilbers frische Impulse und verkürzte durch Finn Wilbers in der 64. Minute auf 3:2. Dennoch boten sich Emsbüren mehrfach Chancen zur Vorentscheidung. „Trotzdem haben wir bei 3:1 und 3:2 mehrfach die Gelegenheit das Spiel vorzuentscheiden, lassen diese aber ungenutzt.“

Ausgleich in letzter Sekunde

Als die Partie in die Nachspielzeit ging, schien Concordia den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Doch in der 90.+5 Minute traf erneut Wilbers – 3:3. Ein Wirkungstreffer.

„Bitteres Finale, ja. Nach unserem ‚Buzzer-Beater‘ in Veldhausen haben wir gestern die andere Seite erleben müssen“, sagte Thiering mit Blick auf den 3:2-Auswärtssieg am 24. Spieltag beim SV Veldhausen, als Emsbüren selbst spät jubeln durfte.

Am Ende sei der Punktgewinn für Laxten „nicht unverdient“ gewesen, räumte der Concordia-Coach ein.

Stille Kabine – trotz Serie

Die unmittelbare Reaktion sprach Bände. „Die Stimmung in der Kabine danach ist symptomatisch: es war mucksmäuschenstill, die Mannschaft sehr enttäuscht.“ Und das, obwohl Emsbüren nun seit neun Spielen ungeschlagen ist und im Kalenderjahr 2026 weiterhin ohne Niederlage bleibt.

Mit 42 Punkten (53:52 Tore) rangiert Aufsteiger Concordia nach 25 Spieltagen auf einem starken Platz fünf der Tabelle. Spitzenreiter bleibt Union Lohne (55 Punkte), dahinter folgt Altenlingen (50). Laxten steht nach dem Remis und nun 29 Zählern weiterhin auf Platz zwölf.

Die Enttäuschung über das späte Gegentor überwog dennoch. Für Thiering ist sie zugleich Ausdruck des gewachsenen Anspruchs: „Die Stimmung zeigt aber, dass die Mannschaft mit der Saison noch lange nicht fertig ist.“

Und so bleibt nach einem spektakulären 3:3 im Concordia-Park vor allem eines: der Wille, die kommenden Aufgaben entschlossen anzugehen.