Bitteres Fazit des FC Unterföhring: „Haching macht mit zwei Chancen drei Tore“

Der FC Unterföhring muss sich dem Tabellenführer Haching II beugen, denn das taktische Konzept geht nicht auf.

Unterföhring – Am Ende war der Tabellenführer dann doch eine Nummer zu groß für einen ersatzgeschwächten FC Unterföhring. Beim 0:3 (0:1) gegen die SpVgg Unterhaching II waren die personellen Probleme und die Qualität des Gegners unter dem Strich zu gravierend.

FCU-Trainer Andreas Faber hatte sich einen besonderen Plan ausgedacht und wollte die perfekt geschulten Jungprofis aus Unterhaching mit Emotionen aus dem Konzept bringen. Unterföhring suchte das wilde Spiel, versuchte Hektik in die Partie zu bringen und wollte dem Match die taktischen Fesseln zersprengen. Das sah im Ansatz ganz gut aus, nur war der erste Torschuss der Hachinger drin. Regionalliga-Cheftrainer Sven Bender sah auf der Tribüne mit seinem Co Marc Endres, wie cool Haching mit der Situation umging. Den Gästen reichte die Führung, und die Gastgeber hatten nicht die Mittel, um in wirklich gefährliche Abschlusspositionen zu kommen.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann ganz schnell. Die ersatzgeschwächten Unterföhringer mussten sich vorwerfen, dass die Tore zu leicht zugelassen wurden. „Haching hat mit zwei Chancen drei Tore gemacht“, ärgerte sich Faber, „aber genau so gewinnt eben ein Tabellenführer seine Spiele.“

Zweimal bleibt der Elfmeterpfiff aus

Der eingewechselte Clovis Tokoro hätte in der Schlussphase dem Spiel noch die zweite Luft geben können. Der Joker wurde direkt nach seiner Einwechslung richtig böse umgemäht, und später entschuldigte sich sogar der Schiedsrichter dafür, den völlig unstrittigen Elfmeter nicht gegeben zu haben. Direkt danach gab es dann noch eine weitere Szene, bei der Tokoro im Strafraum zu Fall kam. „Wenn wir da zwei Elfmeter bekommen, kann es noch einmal spannend werden“, sagte Faber später. Letztlich musste man aber auch dem Gegner den Respekt zollen, dass die bessere U19-Mannschaft extrem reif die Punkte einfuhr und sich nun schon fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze verdiente. Der FCU hätte für die Überraschung den vollen Kader ebenso gebraucht wie das Spielglück in entscheidenden Situationen.

FC Unterföhring – SpVgg Unterhaching II 0:3 (0:1). FCU: Op de Beeck – Filotas (74. Tokoro), S. Bahadir, B. Bahadir, Awoudja (85. Flesch) – Gümüs (85. Näther), Fischer (85. Gmelch), Antonio (64. Larisch), Geiler, Kretzschmar – Porr. Tore: 0:1 Spann (9.), 0:2 Weiß (55.), 0:3 Freimuth (64.). Schiedsrichter: Nick Ebner (Gotteszell). Zuschauer: 120.