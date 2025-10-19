– Foto: Michelle Luka

Bitteres Ende im Spitzenspiel U17 des VfL Wolfsburg verliert gegen Magdeburg in letzter Sekunde mit 3:4 Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B Wolfsburg Magdeburg

Die U17 des VfL Wolfsburg hat im Topspiel der DFB-Nachwuchsliga eine unglückliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den 1. FC Magdeburg unterlag das Team von Trainer Tobias Holm nach einem turbulenten Spielverlauf mit 3:4 (0:1) und verlor damit auch die Tabellenführung in der Vorrundengruppe B. Trotz dreimaligem Rückstand kämpften sich die Jungwölfe immer wieder zurück – der entscheidende Treffer für die Gäste fiel jedoch in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Magdeburg nutzte in einer ausgeglichenen ersten Hälfte einen Konter zur Führung: Jakob Baumann traf nach Vorlage von Hofmann (29.). Wolfsburg ließ zuvor gute Möglichkeiten durch Diego Wulf und Elias Hernandez Soler liegen. Nach der Pause legten die Grün-Weißen deutlich zu: David Vajagic glich mit einem Schuss aus spitzem Winkel aus (52.), ehe Phil Heckeroth per Strafstoß erneut für Magdeburg traf (56.). Der eingewechselte Mohamad Almjbel erzielte das 2:2 (67.), doch Tyler Jacob brachte die Gäste per Kopf wieder in Front (70.). Kurz vor Schluss sorgte Bent Peters per Kopf für das 3:3 (86.), ehe Jaden Gussmann in der Nachspielzeit die Magdeburger jubeln ließ. Holm: „Unentschieden wäre gerecht gewesen“

„Wir haben die erste Halbzeit etwas verschlafen und waren nicht bissig genug in den Zweikämpfen“, sagte Holm. „Nach der Pause haben wir alles reingeworfen und dreimal zurückgeschlagen. Dass wir in der letzten Aktion das 3:4 kassieren, passt irgendwie zu diesem wilden Spiel. Ein Remis wäre das gerechteste Ergebnis gewesen.“ Gestern, 12:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg 1. FC Magdeburg Magdeburg 3 4 Abpfiff