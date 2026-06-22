Bitteres Ende einer schweren Saison: Chemnitzer Lehrstunde in Taucha

Dass die Trauben beim Tabellenzweiten extrem hoch hängen würden, war den Chemnitzern bereits vor dem Anpfiff bewusst. Die personellen Voraussetzungen erschwerten das Unterfangen zusätzlich: Aufgrund einer extrem dünnen Personaldecke musste Dittrich improvisieren und den Kader mit Spielern aus der eigenen A-Jugend auffüllen. Die logische Konsequenz war ein spürbarer Mangel an Abstimmung, den das Spitzenteam aus Taucha gnadenlos offenlegte. „Gegen ein Spitzenteam klar verloren“, bilanzierte Dittrich am Morgen nach dem Debakel gewohnt nüchtern. „Das Fehlen von einigen hat man deutlich gespürt.“

Die Platzherren fackelten nicht lange und stellten die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg. Joel Lehmann eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Spielminute. Die Chemnitzer Defensive, in der Pierre Luca Lohr das Tor hütete, fand in der Folgezeit kaum Zugriff auf die flinken Angreifer der SG Taucha. Maaz Abdelrahim erhöhte folgerichtig nach etwas mehr als einer Viertelstunde auf 2:0 (16.). Noch vor dem Seitenwechsel schraubte Tauchas Ausnahmestürmer Felix Brügmann das Ergebnis auf 3:0 (31.) und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Die Fortuna mühte sich nach Kräften, lief den ballsicheren Gastgebern jedoch meist hinterher. Erneut Brügmann (68.) und Luca Hennig (79.) schraubten das Resultat auf ein zwischenzeitliches 5:0. Trotz des deprimierenden Spielstands bewiesen die Chemnitzer zumindest moralische Integrität und steckten nicht auf. In der 87. Minute belohnte Moritz Günther die Offensivbemühungen mit dem Ehrentreffer zum 1:5, ehe Brügmann mit dem Schlusspfiff per Hattrick den alten Fünf-Tore-Abstand zum 1:6-Endstand wiederherstellte (90.). „In Ansätzen haben wir das trotzdem gut gemacht, auch verdient ein Tor geschossen, aber hinten waren wir meist einen Schritt zu spät“, analysierte der Chemnitzer Coach das Defizit im Abwehrverhalten.