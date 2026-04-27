Bitteres Elfmeterfestival für Einheit

Bericht ini Anlehnung an Frank Häßner // FC Einheit Rudolstadt
Die Begegnung begann denkbar ungünstig für die Gäste. Bereits in der 2. Minute setzte sich Jegor Jagupov gegen die Innenverteidigung durch und schob den Ball flach zur frühen Führung ein. Torhüter Max Bresemann war dabei ohne Abwehrchance. In der Folge kam der VfL zu weiteren guten Möglichkeiten, doch entweder fehlte die letzte Präzision oder Bresemann parierte stark. Nach etwa einer halben Stunde beruhigte sich das Spielgeschehen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend und agierten auf Augenhöhe. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es noch einmal brenzlig: Nach einer Ecke von Max Schlegel ging Szymon Frackowiak im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Oskar Lämpel entschied auf Elfmeter – eine durchaus umstrittene Szene. Schlegel selbst trat an und verwandelte sicher zum 2:0 (45.+3).
Die zweite Halbzeit verlief zunächst ausgeglichener, mit viel Spiel zwischen den Strafräumen und wenigen klaren Chancen. Dennoch nahm die Partie einen kuriosen Verlauf, denn erneut spielte ein Strafstoß eine entscheidende Rolle: Nach einem weiteren Foulpfiff im Strafraum trat Jagupov an und verkürzte per Elfmeter auf 2:1 (53.). In der Folge blieb das Spiel offen, beide Mannschaften bemühten sich um Kontrolle. In der 77. Minute kam es dann zur nächsten strittigen Szene: Sven Rupprecht klärte eine Hereingabe mit langem Bein, traf dabei jedoch auch den Gegenspieler. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse, zeigte die Rote Karte und verhängte erneut Strafstoß. Joel Marks ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte auf 3:1 (78.). In Unterzahl war die Partie für die Gäste praktisch entschieden, doch ein weiterer Elfmeter sollte folgen: Ein Schuss aus der Distanz traf aus kurzer Entfernung einen Verteidiger – erneut entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Ludwig Bölke verwandelte sicher zum 4:1-Endstand (84.).
Fazit: Ein ungewöhnliches Spiel in Halle, das vor allem durch gleich vier Strafstöße geprägt war. Viele der Entscheidungen sorgten auf beiden Seiten für Diskussionen, da keine der Szenen eindeutig erschien. Am Ende steht eine deutliche Niederlage für Rudolstadt – in einer Partie, die einen insgesamt kuriosen Verlauf nahm.