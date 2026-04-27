Bitteres Elfmeterfestival für Einheit

Mit erheblichen Personalsorgen reisten die Gäste zur Partie an: Für Marco Riemer ist die Saison nach seiner im Spiel gegen Bautzen erlittenen Schultereckgelenkverletzung bereits beendet, zudem fehlten Tim Rühling (fünfte Gelbe Karte und verletzt) sowie der gelb-rot-gesperrte Max Zerrenner.

Die Begegnung begann denkbar ungünstig für die Gäste. Bereits in der 2. Minute setzte sich Jegor Jagupov gegen die Innenverteidigung durch und schob den Ball flach zur frühen Führung ein. Torhüter Max Bresemann war dabei ohne Abwehrchance. In der Folge kam der VfL zu weiteren guten Möglichkeiten, doch entweder fehlte die letzte Präzision oder Bresemann parierte stark. Nach etwa einer halben Stunde beruhigte sich das Spielgeschehen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend und agierten auf Augenhöhe. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es noch einmal brenzlig: Nach einer Ecke von Max Schlegel ging Szymon Frackowiak im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Oskar Lämpel entschied auf Elfmeter – eine durchaus umstrittene Szene. Schlegel selbst trat an und verwandelte sicher zum 2:0 (45.+3).