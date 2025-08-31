Der FC Pesch und Trainer Abdullah Keseroglu mussten kurz vor Spielende eine bittere Pille schlucken. – Foto: Christian Kreuer

Bitteres Eigentor kostet Pesch den Auftaktpunkt FC Pesch verliert gegen Fortuna Köln II spät mit 0:1 – Leistung macht Mut Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Fortuna Köln II Pesch

Der FC Pesch ist mit einer unglücklichen Niederlage in die neue Saison der Mittelrheinliga gestartet. Gegen die U23 von Fortuna Köln verlor die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu vor rund 60 Zuschauern mit 0:1. Ein Eigentor von Simon Stacey in der 88. Minute entschied die Partie.

„Es war sehr bitter heute. Es wäre auf jeden Fall mindestens ein Unentschieden gerecht gewesen“, sagte Keseroglu nach dem Schlusspfiff. Vor allem im ersten Durchgang sah er sein Team klar überlegen: „Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns. Wir haben das Spiel bestimmt. Wir hatten die Spielkontrolle.“ Nach der Pause wurde es turbulent. Direkt nach Wiederanpfiff bekam Fortuna einen Elfmeter zugesprochen, doch Torwart Mertcan Akar hielt seine Mannschaft im Spiel. „Zweite Halbzeit war ein offenes Spiel. Auf beiden Seiten waren Chancen da. Wir haben ein Abseits-Tor erzielt, das meines Erachtens kein Abseits war“, berichtete der Coach.

Als sich beide Seiten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, sorgte ein unglückliches Eigentor für die Entscheidung. „Hinten raus wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Glückwunsch an meinen alten Trainer. Er ist ein Top-Trainer. So müssen wir das erst mal schlucken“, erklärte Keseroglu.