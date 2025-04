Bitteres Derby für Empor – Schöndorf nutzt erste Halbzeit eiskalt aus

Derbyzeit in der Kreisoberliga – doch für unsere Farben wurde es ein bitterer Nachmittag. Gegen den Schöndorfer SV verschlief Empor die erste Halbzeit komplett und musste am Ende eine verdiente 2:4-Niederlage hinnehmen.

Schon früh wurde klar: Schöndorf war von der ersten Minute an voll da. Nach einer Freistoßflanke stand Dominik Kopelent mutterseelenallein im Strafraum und nickte zur schnellen Gästeführung ein (3.). Ein Freistoßhammer von Löwer krachte zwar kurz darauf an die Latte (8.), doch Schöndorf blieb gnadenlos effektiv: In der 13. Minute drehte Carlo Bartholmeß eine Ecke direkt und mit Hilfe des Windes ins lange Eck. Doch Empor gab sich noch nicht geschlagen: Ein brillanter langer Ball von Niklas Winter fand Löwer, der Schöndorfs Keeper Martin Bülling umkurvte und auf 1:2 verkürzte (21.). Das Spiel schien sich kurzzeitig zu drehen – mehr Ballbesitz, mehr Zug zum Tor. Doch kurz vor der Pause schlugen die Gäste doppelt eiskalt zu: Erst vollendete Max Paul Pollmächer einen starken Doppelpass zum 1:3 (38.), dann senkte sich ein Freistoß aus halbrechter Position direkt zum 1:4 in die Maschen (42.). Ein herber Rückschlag vor der Pause.

Mit Wut im Bauch kam Empor aus der Kabine und brachte mit Hertel zusätzliche Offensivkraft. In der 58. Minute schien sich das Blatt zu wenden, als Hertel frei durch war und im Strafraum zu Fall kam – doch der Pfiff blieb aus. Trotz klarer Überlegenheit im zweiten Durchgang fehlte die letzte Durchschlagskraft. Erst in der 83. Minute wurde Empor für den Einsatz belohnt: Nach einer Ecke wurde Hertel gehalten, diesmal entschied Schiedsrichter Schaller auf Strafstoß. Unser Torjäger trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:4. In der Schlussphase verwaltete Schöndorf das Ergebnis clever, während Empor zwar alles nach vorne warf, aber nicht mehr entscheidend gefährlich wurde. Ein kurioser Moment kurz vor Schluss: Carlo Bartholmeß, Schöndorfs Mann des Spiels, köpfte fast ein Eigentor – doch sein Kopfball landete an der eigenen Latte.