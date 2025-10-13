– Foto: Imago Images

Bitteres Derby-Ende für Kickers Emden in Oldenburg Spätes Gegentor in der Nachspielzeit besiegelt 1:2-Niederlage – Göttlicher trifft zur Führung

Kickers Emden hat das Niedersachsen-Derby beim VfB Oldenburg auf denkbar bittere Weise verloren. In einem intensiven Regionalliga-Duell kassierten die Ostfriesen vor 5032 Zuschauern im Marschwegstadion in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:2 – und erlebten damit den zweiten Last-Minute-Rückschlag in Folge.

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg BSV Kickers Emden Kick. Emden 2 1 Die Mannschaft von Trainer Stefan Emmerling, der nach krankheitsbedingter Pause erstmals wieder an der Seitenlinie stand, zeigte über weite Strecken eine starke Leistung. Nach einer Ecke von Kapitän Dennis Engel köpfte Innenverteidiger Felix Göttlicher die Emder früh in Führung (20.). Nur wenige Minuten später hatte Tido Steffens das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber knapp vorbei. Auch David Schiller vergab freistehend aus 16 Metern (32.).

Oldenburg kam vor der Pause vor allem durch Julian Boccaccio gefährlich auf, dessen abgefälschter Kopfball an die Latte prallte (41.). Nach dem Seitenwechsel erwischten die Kickers den besseren Start, doch der Ausgleich fiel aus dem Nichts: Ein abgefälschter Schuss von Ermal Pepshi senkte sich unhaltbar über Keeper Norman Quindt ins Netz (50.). Trotz des Rückschlags blieb Emden tonangebend. Schiller und Eickhoff scheiterten an VfB-Torhüter Peitzmeier, Steffens verfehlte das leere Tor aus großer Distanz nur knapp. Auch in der Schlussphase blieben die Gäste gefährlich, als Marten Schmidt das Außennetz traf (83.) und Steffens erneut am Keeper scheiterte (85.).