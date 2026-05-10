Bitteres Derby besiegelt St. Paulis Absturz

Nach dem 1:1 gegen die HSV-U21 steht St. Paulis U23 vor dem bitteren Gang in die Oberliga Hamburg.

Für wenige Minuten hatte die Hoffnung am Sonntag im Edmund-Plambeck-Stadion tatsächlich noch gelebt. Der FC St. Pauli führte gegen den Stadtrivalen, die Zuschauer glaubten plötzlich wieder an ein kleines Fußballwunder und auf der Bank wurde gerechnet, gehofft und gebangt. Doch wie so oft in dieser Saison hielt das Glück für die Braun-Weißen nicht lange. Gerade einmal sieben Minuten Spielzeit plus die Halbzeitpause lagen zwischen Traum und bitterer Realität. Dann schlug HSV-Talent Glory Kiveta eiskalt zu und zerstörte die letzten Hoffnungen des Kiezklubs auf den Klassenerhalt.

Der Abpfiff fühlte sich an wie ein schleichender Abschied. Keine wütenden Proteste, keine großen Gesten, keine hitzigen Szenen auf dem Platz. Stattdessen standen die Spieler von St. Paulis U23 verstreut auf dem Rasen, einige mit leerem Blick, andere mit den Händen in den Hüften. Das 1:1 im kleinen Hamburger Derby gegen die U21 des HSV bedeutete mehr als nur ein weiteres Unentschieden in einer schwierigen Saison. Es bedeutete den sportlichen Absturz in die Oberliga Hamburg – zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.

Dabei war die Ausgangslage schon vor Anpfiff nahezu aussichtslos gewesen. St. Pauli brauchte nicht nur einen Sieg gegen den HSV, sondern musste auch am letzten Spieltag beim frisch gekürten norddeutschen Meister und Drittliga-Aufsteiger SV Meppen gewinnen. Gleichzeitig hätte Eintracht Norderstedt Punkte liegen lassen müssen. Selbst dann wäre die Tordifferenz noch entscheidend geworden. Für die Kiezkicker bedeutete das: Sie mussten nicht nur gewinnen, sondern möglichst deutlich.

„Der Moment trifft uns nicht ganz unvorbereitet, aber jetzt ist er da“, sagte Trainer Karsten Neitzel nach dem Schlusspfiff mit ernster Miene. Viel Enttäuschung schwang in seinen Worten mit, auch wenn der Coach sichtbar darum bemüht war, Haltung zu bewahren. Sein Gegenüber Lukas Anderer vom HSV fand unmittelbar nach dem Spiel tröstende Worte. „Bei mir schwingt ein bisschen Traurigkeit mit, weil ich dieses Duell vermissen werde. Wir freuen uns, wenn ihr schnell zurückkommt“, sagte der Trainer der Hamburger Nachwuchsmannschaft.

Vor 351 Zuschauerinnen und Zuschauern entwickelte sich zunächst ein kampfbetontes Nachwuchsderby, in dem die Bedeutung der Partie jederzeit spürbar war. St. Pauli wirkte in der Anfangsphase entschlossen und mutig. Die Mannschaft wollte früh Druck aufbauen und den HSV gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. Schon in der 19. Minute schien der Plan aufzugehen. Nach einer Freistoßflanke köpfte Rijad Smajic den Ball ins Netz. Doch der Jubel wurde sofort wieder eingefangen – Abseits. Die Fahne des Linienrichters ging hoch, der Treffer zählte nicht.

Trotzdem war die Aktion ein Signal. St. Pauli glaubte an seine Chance und spielte weiterhin nach vorne. Der HSV brauchte etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Die Gäste wurden erst durch einen Fehler von St. Pauli-Keeper Emil Gazdov gefährlich. Dessen zu kurzer Pass auf Calvin Rahr brachte Arnaud Riedel plötzlich in eine gute Abschlussposition. Gazdov reagierte jedoch aufmerksam und klärte zur Ecke.

Mit zunehmender Spielzeit wurde der HSV stärker. Vor allem Maurice Boakye sorgte immer wieder für Unruhe in der Defensive der Gastgeber. In der 31. Minute vergab der Torjäger eine gute Möglichkeit zur Führung. St. Pauli wirkte nun etwas nervöser, hielt aber mit viel Einsatz dagegen.

Dann kam die 40. Minute – und mit ihr der Moment, der die Hoffnungen der Braun-Weißen noch einmal aufflammen ließ. Kapitän Nikky Goguadze zog aus der Distanz ab, sein Schuss wurde von HSV-Verteidiger Lukas Bornschein entscheidend abgefälscht und senkte sich unhaltbar hinter Colin Poppelbaum ins Netz. Das Stadion jubelte, die Spieler rannten zur Eckfahne und feierten die Führung ausgelassen. In diesem Augenblick war plötzlich wieder alles möglich.

Die Führung verlieh St. Pauli sichtbar Energie. Kurz vor der Pause hätte Smajic beinahe sogar auf 2:0 erhöht, doch HSV-Keeper Poppelbaum reagierte stark und lenkte den Ball zur Ecke. Danach ging es in die Kabinen – mit einer Mischung aus Euphorie und Nervosität auf Seiten der Gastgeber. Denn allen Beteiligten war klar: Noch war nichts gewonnen.

Die zweite Halbzeit begann für St. Pauli dann wie ein Albtraum. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Glory Kiveta die Hamburger Nachwuchsauswahl zurück ins Spiel brachte. Der Offensivspieler startete einen energischen Sololauf, zog an mehreren Gegenspielern vorbei und ließ Gazdov mit seinem Abschluss keine Chance. Das 1:1 traf die Gastgeber mitten ins Herz.

Plötzlich war die zuvor aufgebaute Hoffnung fast komplett verschwunden. Das Unentschieden half St. Pauli praktisch nicht weiter, während der HSV nun mit deutlich mehr Selbstvertrauen auftrat. Kiveta hätte die Partie wenig später beinahe sogar komplett gedreht. Sein Schuss in der 58. Minute sprang allerdings von der Unterkante der Latte zurück ins Feld.

St. Pauli wirkte nach dem Ausgleich gehemmt. Die Mannschaft wollte nach vorne spielen, fand aber kaum noch Lösungen gegen die zunehmend stabile Defensive der Gäste. Viele Angriffe endeten zu früh, häufig fehlte die Präzision im letzten Pass oder die Durchschlagskraft im Strafraum.

Karsten Neitzel versuchte von außen immer wieder, seine Mannschaft anzutreiben. Nach knapp 70 Minuten brachte er mit Marwin Schmitz eine der größten Mittelfeldhoffnungen des Vereins ins Spiel. Schmitz sollte noch einmal Kreativität und neue Impulse bringen. Tatsächlich hatte St. Pauli kurz darauf eine gute Gelegenheit. Wieder war es Kapitän Goguadze, der zum Abschluss kam. Doch seine Chance blieb ungenutzt.

Der HSV dagegen lauerte auf Umschaltsituationen und hätte die Partie in der Schlussphase beinahe entschieden. Der eingewechselte Liam Akyildiz scheiterte in der 84. Minute an Gazdov, der seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel hielt.

Was anschließend folgte, war bemerkenswert – oder vielmehr das Ausbleiben davon. Denn eine echte Schlussoffensive der Gastgeber blieb aus. St. Pauli wirkte ausgelaugt, ideenlos und auch mental angeschlagen. Die letzte Hereingabe von Marwin Schmitz in der Nachspielzeit fand keinen Abnehmer mehr. Wenige Sekunden später war Schluss.

„Wir haben 100 Prozent gegeben, aber so haben wir uns das nicht vorgestellt“, sagte Torschütze Nikky Goguadze anschließend. Besonders bitter sei die Art und Weise gewesen, wie die Saison verlaufen sei. „Daran sieht man, wie eklig der Fußball auch sein kann.“

Tatsächlich war der Abstieg nicht allein die Folge dieses einen Spiels. Vielmehr spiegelte das Derby die gesamte Saison von St. Paulis U23 wider. Immer wieder hatte die Mannschaft gute Ansätze gezeigt, ordentliche Leistungen abgerufen und sich dennoch nicht belohnt. Zu oft verspielte das Team Führungen, ließ klare Chancen liegen oder kassierte späte Gegentore.

Besonders die hohe Zahl an Unentschieden wurde den Braun-Weißen zum Verhängnis. Nur vier Siege aus 33 Spielen waren schlicht zu wenig, um sich dauerhaft in der Regionalliga Nord zu behaupten. Gleichzeitig sammelte St. Pauli ganze 13 Remis. Viele dieser Punkteteilungen fühlten sich nach Spielverlauf eher wie Niederlagen an.

Trainer Karsten Neitzel brachte die Problematik treffend auf den Punkt. „Wir haben zum 26. Mal 1:1 gespielt“, sagte er mit einem ironischen Unterton. Ganz falsch lag er damit nicht. Erst in den Wochen zuvor hatte St. Pauli gegen den Bremer SV und Altona 93 jeweils 1:1 gespielt – beide Male nach eigener Führung.

Genau darin lag eines der größten Probleme der Saison: Die Mannschaft schaffte es zu selten, Spiele konsequent auf ihre Seite zu ziehen. Immer wieder fehlte die Reife, Führungen über die Zeit zu bringen oder in entscheidenden Momenten die nötige Kaltschnäuzigkeit zu zeigen.

Dennoch gibt es beim FC St. Pauli weiterhin eine minimale Resthoffnung. Hintergrund sind mögliche Lizenzprobleme bei anderen Regionalligisten. Sowohl der HSC Hannover als auch der FSV Schöningen sollen vom norddeutschen Verband teilweise erhebliche Auflagen für eine neue Lizenzerteilung erhalten haben. Sollte einer dieser Klubs die Bedingungen nicht erfüllen können, könnte sich theoretisch doch noch eine Hintertür für St. Pauli öffnen.

Realistisch betrachtet wäre ein solcher Ausgang allerdings eine große Überraschung. Lizenzverweigerungen sind in der Regionalliga Nord selten geworden. Deshalb wirkt auch innerhalb des Vereins niemand so, als wolle man sich auf dieses Szenario verlassen.

Stattdessen beginnt bei St. Pauli nun die Aufarbeitung einer enttäuschenden Saison. Der Abstieg bedeutet für den Nachwuchs einen empfindlichen Rückschlag. In der kommenden Spielzeit warten statt Meppen, Lübeck oder Oldenburg nun Duelle gegen Niendorf, Harksheide oder Süderelbe.

Für viele junge Talente verändert sich damit auch die sportliche Perspektive. Die Regionalliga gilt als wichtiges Entwicklungsniveau zwischen Jugend- und Profifußball. Der Schritt in die Oberliga könnte den Weg für manche Spieler schwieriger machen.

Gleichzeitig versucht der Verein, den Abstieg auch als Chance zu begreifen. „Es ist überhaupt nichts schön daran, aber manchmal kann so etwas als Entwicklungsschritt auch nützlich sein“, sagte Neitzel. Der Trainer bemühte sich darum, den Blick nach vorne zu richten. „Das Leben geht weiter, morgen ist Montag und da geht die Sonne auch wieder auf.“

Trotzdem dürfte es dauern, bis die Enttäuschung verarbeitet ist. Besonders deshalb, weil der Klassenerhalt zwischenzeitlich tatsächlich greifbar schien. Für wenige Minuten lebte im kleinen Hamburger Derby noch einmal die Hoffnung auf ein Wunder. Doch am Ende blieb nur Ernüchterung – und das Gefühl, dass diese Saison für St. Paulis Nachwuchs sinnbildlich mit einem weiteren 1:1 zu Ende gegangen ist.