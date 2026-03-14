Bitteres Debüt für Mark Zimmermann: Kickers Offenbach unterliegen SG

Unter der Woche verkündete Kickers Offenbach die Neuverpflichtung von Mark Zimmermann als neuen Trainer. In seinem Antrittsspiel am heutigen Samstag musste die Mannschaft jedoch auf namhaftes Personal verzichten. Neben dem gesperrten Dejanovic fielen kurzfristig Wachs, Barry, Marcos und Breitenbach aus. Neu in die Startaufstellung rückten Keanu Staude, Kristjan Arh Cesen und Jona Borsum. In der Defensivzentrale übernahm Maximilian Rossmann die Kapitänsbinde.

Früher Schock durch Verletzung von Maximilian Rossmann

Bereits nach fünf Minuten folgte die erste Schrecksekunde für Kickers Offenbach. Maximilian Rossmann musste mit einer schweren Knieverletzung vom Feld getragen werden. Für ihn kam Doganay in die Partie, während Kristjan Arh Cesen in das Defenzivzentrum rückte.

Dominante Anfangsphase der SG Sonnenhof Großaspach

Die Gäste der SG Sonnenhof Großaspach unter Trainer Pascal Reinhardt hatten die erste Chance zur Führung durch einen direkten Freistoß an die Latte in der 12. Minute. Kurz darauf, in der 14. Minute, erzielte Loris Maier das 0:1 für die SG Sonnenhof Großaspach mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze. Kickers Offenbach hatte an diesem doppelten Rückschlag zu knabbern, während die SG Sonnenhof Großaspach die Anfangsphase mit mehr Ballbesitz und den besseren Offensivaktionen dominierte.

Ron Berlinski erzielt den Ausgleich

Bei Kickers Offenbach war es Ron Berlinski im Sturmzentrum, der immer wieder hoch anlief und für Unruhe sorgte. Ein eroberter Ball landete bei Valdrin Mustafa, dessen zentraler Abschluss vom Torhüter Maximilian Reule entschärft werden konnte. In der 28. Minute folgte der Ausgleich: Jona Borsum erkämpfte den Ball im Mittelfeld und spielte auf Keanu Staude. Dessen Zuspiel verwandelte Ron Berlinski mit einem Schuss in die linke Torecke zum 1:1.

Johannes Brinkies bewahrt die Kickers vor dem Rückstand

Nach dem Wiederanpfiff erarbeitete sich die SG Sonnenhof Großaspach weitere Chancen zur Führung. Zuerst parierte Johannes Brinkies einen Distanzschuss reaktionsstark in der 48. Minute. In der 54. Minute vereitelte Johannes Brinkies mit einer Glanzparade den Abschluss des freistehenden Fabian Eisele.

Platzverweis für Kristjan Arh Cesen schwächt den OFC

Nach einer Stunde geriet Kickers Offenbach in Unterzahl. Kristjan Arh Cesen ging in Höhe des Mittelkreises mit der Hand zum Ball, was der Schiedsrichter in der 59. Minute mit der Roten Karte ahndete. Die SG Sonnenhof Großaspach verstand es in der Folge geschickt, die numerische Überlegenheit zu nutzen.

Entscheidende Treffer

In der 66. Minute gewann Michael Kleinschrodt das Laufduell gegen Jona Borsum und schob den Ball an Johannes Brinkies vorbei zur 1:2-Führung für die SG Sonnenhof Großaspach ein. Nur vier Minuten später, in der 70. Minute, erhöhte Volkan Celiktas per Kopf auf 1:3.

Aluminiumtreffer in der Schlussphase

Johannes Brinkies bewahrte seine Mannschaft im weiteren Verlauf mit starken Paraden vor einem höheren Rückstand. In der Schlussphase verpasste Mensah die Chance zum Anschlusstreffer für Kickers Offenbach mit einem Schuss an den Pfosten. Damit blieb es beim 1:3-Endstand, wodurch Kickers Offenbach vorerst in der unteren Tabellenregion hängen bleibt. Gegner am nächsten Samstag, 21. März, um 14 Uhr, ist der Tabellenführer SGV Freiberg.