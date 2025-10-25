Bitteres 0:5: SSV Ulm erlebt schwarzen Tag in Verl

Schwierige Ausgangslage gegen formstarke Verler

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den FC Energie Cottbus stand für den SSV Ulm 1846 Fußball das nächste Auswärtsspiel an. Die Mannschaft von Trainer Moritz Glasbrenner traf auf den SC Verl, vor 2514 Zuschauern.

Früher Rückstand nach Einzelaktion

Ulm begann verhalten. Bereits in der 4. Minute musste Jonas David nach einer gefährlichen Hereingabe von Timur Gayret zur Ecke klären. Kurz darauf prüfte Berkan Taz den SSV-Schlussmann Christian Ortag mit einem Distanzschuss, den der Ulmer sicher hielt. In der 9. Minute setzte Leon Dajaku auf der anderen Seite ein erstes Zeichen, sein Schuss ging jedoch über das Tor.

In der 14. Minute fiel der frühe Rückstand. Berkan Taz setzte sich an der linken Strafraumkante gegen mehrere Ulmer durch und traf mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 1:0. Der Treffer gab den Hausherren Rückenwind. Ulm versuchte, sich zu ordnen, doch in den entscheidenden Momenten fehlte die Präzision.

Spatzen bemüht, aber ohne Durchschlagskraft

Nach dem Gegentor kamen die Ulmer etwas besser in die Partie. Leon Dajaku brachte in der 27. Minute einen scharfen Ball in den Strafraum, den ein Verler Abwehrspieler in letzter Sekunde klären konnte. Eine Minute später bot sich Jonas David nach einer Ecke von Dennis Dressel eine gute Gelegenheit, doch sein Kopfball flog knapp über das Tor.

In der 33. Minute legte Dennis Dressel den Ball nach Balleroberung auf Dennis Chessa, dessen Abschluss Philipp Schulze im Verler Tor parierte. Kurz darauf bestrafte Verl die Ulmer Nachlässigkeit erneut: Alessio Besio zog in der 34. Minute aus der Distanz ab und traf zum 2:0 ins rechte Eck. Bis zur Pause blieb es bei der Zwei-Tore-Führung für die Gastgeber, die das Geschehen zunehmend kontrollierten.

Verl bleibt effizient – Ulm wehrt sich vergeblich

Nach dem Seitenwechsel kamen Luis Görlich und Lucas Röser ins Spiel, um neue Impulse zu setzen. Doch auch in der zweiten Halbzeit blieb der SC Verl dominant. In der 61. Minute sorgte Timur Gayret für die Vorentscheidung. Von der rechten Seite zog er nach innen und schloss präzise zum 3:0 ab.

Die Ulmer versuchten zu reagieren. Niklas Kölle hatte in der 67. Minute eine Gelegenheit, doch sein Volleyversuch ging deutlich über das Tor. Danach brach das Ulmer Abwehrgefüge endgültig auseinander. In der 73. Minute nutzte Dennis Waidner den Raum auf der linken Seite und traf aus spitzem Winkel zum 4:0. Nur drei Minuten später machte Yari Otto den Nachmittag für die Spatzen vollends bitter: Nach zu viel Platz im Strafraum schob er zum 5:0-Endstand ein.

Ein gebrauchter Tag für die Spatzen

Christian Ortag verhinderte mit einigen Paraden Schlimmeres, doch die deutliche Niederlage war nicht mehr abzuwenden. In der Schlussphase klärte Paul-Philipp Besong noch eine gefährliche Hereingabe, bevor Schiedsrichter Ballweg die Partie beendete.

Fazit und Ausblick

Die Spatzen kamen nie richtig in ihren Rhythmus. Schon der frühe Rückstand brachte die Ordnung ins Wanken, und trotz einzelner Offensivaktionen blieben klare Chancen Mangelware. Nach dem zweiten Gegentor kurz vor der Pause fand Ulm keine Mittel mehr, um das Spiel zu drehen. Drei weitere Treffer in der zweiten Halbzeit besiegelten die 0:5-Niederlage. Für den SSV Ulm 1846 Fußball gilt es nun, diese Partie schnell abzuhaken. Die Mannschaft von Moritz Glasbrenner muss sich defensiv stabilisieren und die Lehren aus diesem Spiel ziehen.