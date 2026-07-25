Bitteres 0:3: F.C. Hansa Rostock unterliegt beim FC Watford

Das fünfte Vorbereitungsspiel der laufenden Sommervorbereitung führte den F.C. Hansa Rostock zu Gast beim FC Watford. Die Partie bot eine erstaunliche Kulisse, die diesen Spiel zu einem echten emotionalen Höhepunkt machte. Über 6000 mitgereiste Hansafans sowie 2611 Heimfans sorgten gemeinsam für eine grandiose Atmosphäre auf den Rängen. Für den Drittligisten war der Auftritt bei den Engländern eine wertvolle Standortbestimmung. Die leidenschaftliche Unterstützung der heimischen und mitgereisten Anhänger verlieh dem Geschehen auf dem Platz von Beginn an einen würdigen Rahmen.

Bitterer Spielverlauf und zu hohes Endergebnis

Sportlich geriet der F.C. Hansa Rostock jedoch früh ins Hintertreffen. In der 8. Minute brachte Othmane Maamma, die Nummer Sieben der Gastgeber, den FC Watford mit 1:0 in Führung. Die Engländer blieben am Drücker, und so legte Amin Nabizada bereits in der 19. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Trotz des klaren Rückstandes kämpfte der Drittligist unverdrossen weiter. Erst in der Nachspielzeit, in der 90.+1 Minute, schraubte Chikovani das Ergebnis auf 3:0 hoch. Nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Begegnung. Die Niederlage fiel am Ende in der Summe etwas zu hoch aus.

Blick auf das anstehende Kräftemessen

Trotz des bitteren Resultats in England richtet sich der Blick des F.C. Hansa Rostock nach vorne. Der fünfte Test hinterlässt zwar eine sportliche Enttäuschung, aber auch wertvolle Erkenntnisse für die anstehenden Aufgaben. Die Vorbereitung schreitet unvermindert voran, und das nächste Vorbereitungsspiel steht bereits fest im Terminkalender. Für die Mannschaft bleibt keine Zeit zum Verweilen, denn die nächste anspruchsvolle Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten.